Contraloría rechaza recurso de ex Director de Reginato que buscaba asumir como Secretario Municipal en gestión Ripamonti

La Contraloría General de la República rechazó el intento del ex director de la administración de Virginia Reginato en la Municipalidad de Viña del Mar, Jorge Cafena, quien buscaba asumir como secretario municipal –en la actual gestión de Macarena Ripamonti– mediante recursos jurídicos presentados por su abogado, Felipe Olea.

El ente fiscalizador de los órganos del Estado concluyó que “dado que el peticionario no ha hecho valer argumentos que permitan entender que, en el caso del señor Cafena Garfe, es inaplicable el criterio contenido en el referido dictamen N° 12.962, de 2000, esto es, que no es procedente el ascenso entre cargos de la misma planta y grado, debe desestimarse la solicitud de reconsideración del rubro”.

Uno de los argumentos esgrimidos por el abogado del funcionario municipal viñamarino fue que su representado tenía derecho a ser ascendido porque "tendría mayor jerarquía que la plaza directiva genérica que actualmente ocupa”.

Frente a ello, la Contraloría respondió que respecto del derecho a ascenso de un funcionario estipulado en el artículo 52 de la ley Nº 18.883, “debe entenderse como el derecho que asiste a los funcionarios para ser promovidos dentro de su misma planta al cargo de grado inmediatamente superior, por lo que no es posible disponer su promoción cuando dentro de la misma planta se encuentra vacante un cargo de igual grado, aun cuando este último se encuentre situado en un nivel superior conforme con la estructura de la planta municipal (aplica dictamen Nº 12.962, de 2000)”.

Finalmente, y tras cumplirse los seis meses de suplencia respecto de cargos vacantes, la Contraloría General de la República instruyó a la Municipalidad de Viña del Mar a proveer la plaza de que se trata con un titular.

Cabe hacer presente que el de la Contraloría General representa otro revés para Jorge Cafena y su abogado, en el marco de un largo proceso judicial, que ya en diciembre del año 2022 la Corte de Apelaciones de Valparaíso había desestimado el recurso donde acusaba a la alcaldesa Ripamonti de obstruir su ascenso en la Municipalidad de Viña del Mar, estableciendo en aquella oportunidad que "no se ha afectado su carrera funcionaria, su remuneración, su antigüedad, ni ninguna de las características que importa la calidad de planta de un funcionario público".

