Contraloría pide explicaciones a la Municipalidad de La Cruz por caso de plantas de marihuana detectadas por funcionario

La Contraloría Regional de Valparaíso inició una revisión sobre el caso que mantiene bajo escrutinio público a la Municipalidad de La Cruz y a su alcaldesa, Filomena Navia, tras ordenar a la casa edilicia crucina que informe oficialmente si funcionarios detectaron una plantación de cannabis durante labores municipales y qué medidas adoptó frente a ese hallazgo, particularmente si se presentó una denuncia penal.

Mediante un oficio, la entidad fiscalizadora señaló que tomó conocimiento de la situación "a partir de diversos reportes de prensa" y que los antecedentes podrían dar cuenta de eventuales irregularidades administrativas relacionadas con el cumplimiento del deber funcionario de denunciar hechos que pudieran revestir caracteres de delito, obligación establecida en el artículo 58, letra k), de la Ley N° 18.883.

La controversia surgió luego que se revelara un reportaje basado en audios y fotografías obtenidas mediante un dron, donde se expone que un funcionario municipal detectó un cultivo de plantas de cannabis mientras realizaba un levantamiento de antiguos pozos de agua en el cerro 28 de Marzo de La Cruz, trabajo que formaba parte de un proyecto destinado a evaluar el abastecimiento hídrico del sector.

Según la publicación, tras el hallazgo el funcionario informó la situación a la alcaldesa Filomena Navia, originándose una serie de conversaciones telefónicas y reuniones presenciales cuyo contenido quedó registrado en audios posteriormente filtrados. A partir de esos antecedentes se instaló el debate respecto de si correspondía –o no– efectuar una denuncia y quién tenía la obligación legal de hacerlo.

En ese contexto, la Contraloría solicitó al Municipio que, en un plazo de cinco días hábiles, informe sobre "la efectividad de la detección por parte de funcionarios municipales de una plantación de marihuana en un predio particular", además de detallar "las acciones y medidas adoptadas sobre la materia, en particular sobre la denuncia penal y la fecha en que esto habría acontecido, si es que se realizó".

Asimismo, el organismo fiscalizador instruyó que la respuesta sea elaborada con intervención de la asesoría jurídica del Municipio de La Cruz y que se remitan todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la situación.

Cabe recordar que, en un extenso reportaje publicado por Puranoticia.cl, tanto el exencargado de Asuntos Hídricos de la Municipalidad de La Cruz, Jorge Torres, como la propia alcaldesa Filomena Navia entregaron sus versiones sobre lo ocurrido.

Mientras el exfuncionario reconoció que nunca presentó una denuncia ante las policías, aunque aseguró que nadie le pidió guardar silencio y asumió su responsabilidad por esa decisión, la jefa comunal sostuvo que la obligación de denunciar recaía en los funcionarios que detectaron directamente el hallazgo, afirmando que ella instruyó que "hicieran lo que tenían que hacer" conforme a la ley.

Con este requerimiento, la controversia deja de tener únicamente repercusiones políticas y mediáticas, pasando a ser objeto de una revisión administrativa por parte de la Contraloría, organismo que ahora deberá analizar los antecedentes que entregue la Municipalidad de La Cruz para determinar si existió o no un eventual incumplimiento de las obligaciones funcionarias previstas en la legislación vigente.

PURANOTICIA