Contraloría ordena a El Quisco iniciar sumario tras detectar irregularidades en licitación del evento de Año Nuevo

La Contraloría General de la República ordenó a la Municipalidad de El Quisco instruir un sumario administrativo tras detectar irregularidades en la licitación para la producción del evento de Año Nuevo 2025.

La investigación se inició a partir de una denuncia ciudadana donde se acusó el incumplimiento de las bases del proceso, específicamente por la subcontratación de una banda musical sin autorización previa, además de la falta de entrega de información completa respecto de los artistas contratados, contratos, boletas de honorarios y registros audiovisuales del evento.

El pronunciamiento concluyó que el proceso no se desarrolló con la debida anticipación y que parte de las obligaciones establecidas en las bases administrativas y técnicas no se cumplió, según consigna Diario El Líder.

En su análisis, el ente fiscalizador recordó que los procesos licitatorios deben ejecutarse con "estricta sujeción a las bases administrativas y técnicas".

El informe detalla que las bases del proceso fueron aprobadas a inicios de diciembre de 2024 y que la adjudicación se concreto el 18 de ese mes a la productora Krima Eventos, por un monto total de $61 millones.

Contraloría dio cuenta que si bien la Municipalidad notificó inicialmente la aplicación de una multa a la productora por el imcumplimiento contractual, dicha sanción no se ejecuto, tras aceptar los argumentos de la empresa.

Además, CGR concluyó que la Municipalidad no llevó a cabo el proceso con debida anticipación, al adjudicarlo a solo 13 días corridos del término del año, lo que vulneró los principios de eficiencia y eficacia en la administración de recursos públicos.

