Contraloría le pone límites al Alcalde de Puchuncaví por proyecto de planta de jibia y pescadores piden "dejar atrás las diferencias"

La Contraloría Regional de Valparaíso se pronunció sobre la controversia generada en torno al proyecto denominado «Planta Multipropósito de Recursos Marinos», luego de una presentación realizada por la Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau de Quintero y Puchuncaví, organización que cuestionó declaraciones del alcalde Marcos Morales respecto de una eventual reevaluación de la planta de jibia en la comuna.

En su presentación, la agrupación de trabajadores de mar acusó una eventual extralimitación de funciones por parte del jefe comunal, a raíz de declaraciones efectuadas el 13 de abril de 2026, en las que sostuvo que el municipio se encontraba en proceso de solicitar una reevaluación del proyecto, el cual, según la organización, contaba con aprobaciones y pronunciamientos favorables de organismos sectoriales.

La Municipalidad de Puchuncaví, en tanto, respondió a Contraloría que el alcalde no había intentado dejar sin efecto resoluciones de otros organismos, sino que había formulado observaciones y solicitudes de revisión en el marco de su función de representación comunal y del derecho de petición. El municipio también planteó reparos respecto de distintos aspectos de la consulta de pertinencia ambiental del proyecto, entre ellos el abastecimiento de agua, el manejo de residuos industriales líquidos, el flujo vehicular, los accesos viales y los olores.

Frente a estos antecedentes, la Contraloría señaló que no consta que el alcalde Marcos Morales haya dictado actos administrativos o impartido instrucciones destinadas a dejar sin efecto decisiones de órganos sectoriales, ni que haya ejercido formalmente potestades de revisión o invalidación respecto de pronunciamientos emitidos por organismos competentes.

Sin embargo, el organismo fiscalizador también realizó una precisión respecto de los límites de la actuación municipal. Indicó que, si bien la autoridad comunal puede representar las inquietudes de la comunidad local y formular solicitudes o planteamientos ante los organismos llamados por ley a resolver una determinada materia, aquello no le permite atribuirse potestades decisorias que el ordenamiento jurídico no le confiere.

Asimismo, la entidad puntualizó que una petición dirigida a la autoridad competente no equivale necesariamente al ejercicio improcedente de facultades de revisión. No obstante, recordó al Municipio de Puchuncaví que debe observar estrictamente el principio de juridicidad y someter su actuación a la Constitución y las normas vigentes, "no resultando procedente atribuirse otra autoridad o derechos que no le hayan sido expresamente conferidos por el ordenamiento jurídico".

El pronunciamiento fue valorado por la Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau, que consideró que la definición del organismo contralor permite clarificar las competencias de las distintas instituciones involucradas en la tramitación de la iniciativa.

"Recibimos este pronunciamiento con esperanza, porque ayuda a clarificar las atribuciones de cada organismo y confirma que las decisiones técnicas deben adoptarse en las instancias correspondientes. Nuestro propósito nunca ha sido generar una confrontación con el municipio, sino encontrar un camino que permita sacar adelante un proyecto beneficioso para la pesca artesanal y para toda la comuna", señaló el presidente de la Federación Bahía Narau, Hugo Poblete.

De igual forma, la Federación indicó que "esta definición entrega mayor claridad institucional y representa una oportunidad para dejar atrás las diferencias, restablecer el diálogo y concentrar los esfuerzos en el desarrollo de una iniciativa, largamente esperada por los pescadores artesanales y sus familias".

La organización recalcó que la planta de jibia apunta a agregar valor a los recursos extraídos por los propios pescadores, además de mejorar sus posibilidades de comercialización y generar nuevas oportunidades laborales en Puchuncaví y Quintero.

"Detrás de esta iniciativa existen años de trabajo, esfuerzo y esperanza. Hablamos de pescadores, familias y comunidades que quieren progresar a través de una actividad productiva responsable. Confiamos en que, respetando la institucionalidad y las competencias de cada organismo, podremos seguir avanzando", agregó Poblete.

Desde la Federación recalcaron que el oficio de Contraloría no debe interpretarse como una confrontación entre instituciones, sino como una orientación destinada a ordenar el proceso y encauzar las actuaciones de cada autoridad dentro del marco legal.

"Creemos que este puede ser un punto de partida para una nueva etapa. Queremos trabajar junto con las autoridades y la comunidad para demostrar que el desarrollo productivo, el cuidado del entorno y el bienestar de las familias pueden avanzar de la mano", puntualizó el dirigente.

De esta forma, los pescadores reiteraron su disposición a dialogar con la Municipalidad de Puchuncaví, los organismos sectoriales, las autoridades regionales y la comunidad, con el objetivo de abordar las inquietudes existentes y continuar impulsando el proyecto de manera transparente, responsable y participativa.

PURANOTICIA