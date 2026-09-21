"Va a quedar la escoba": Vecinos de Playa Ancha anticipan colapso por cierre de calle Carampangue y acusan "indolencia"

Este miércoles 23 de septiembre está previsto el cierre de la calle Carampangue, una de las principales vías de conexión entre el plan de Valparaíso y el cerro Playa Ancha, debido al inicio de los trabajos de construcción de un colector. Una situación que mantiene en alerta a dirigentes vecinales de la comuna, quienes advierten que la medida podría generar un colapso en los desplazamientos hacia y desde el cerro.

La preocupación surge en un escenario donde avenida Altamirano continúa con tránsito restringido producto de los socavones de mediados de julio. Actualmente, esta vía funciona entre las 07:00 y las 15:30 horas en dirección hacia Playa Ancha, mientras que entre las 15:30 y las 20:00 horas el tránsito se habilita hacia el plan de Valparaíso.

En este contexto, Isaac Alterman, presidente de la Unión Comunal (Unco) de Valparaíso, organización que agrupa a las juntas de vecinos de la ciudad y que se encuentra desplegada en Playa Ancha, cuestionó que el cierre de la calle Carampangue se concrete sin una alternativa que permita absorber el flujo vehicular.

"En este minuto, sin el cierre de Carampangue, está quedando la escoba con el atochamiento vehicular, sobre todo del transporte público. 130.000 vecinos de Playa Ancha que se ven afectados con el tema de la movilización sin el cierre de Carampangue. Ahora, con el cierre de Carampangue, que es la otra vía estructurante de Playa Ancha, va a quedar la escoba porque no hay una medida de mitigación concreta respecto al tema. No hay, no existe, simplemente se cierra y se sigue ocupando exactamente el mismo camino que está hoy día atochado", sostuvo.

Ante este escenario, la organización vecinal planteó modificar el contrato, diciendo que "lo que estamos proponiendo es que se paralizara el contrato de obra con la empresa, porque es un tema contractual, es una obra programada con contratos de por medio, pero este contrato no puede estar por encima de los vecinos. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se haga una modificación del contrato o una obra de emergencia en la calle Carampangue, que se demore una semana por ejemplo en parchar y recortar Carampangue para que esto siga funcionando mientras no arregle el socavón de Altamirano. Esa es la propuesta concreta de nosotros".

El dirigente aseguró que la respuesta recibida desde las autoridades ha apuntado a la existencia de contratos asociados a los trabajos, argumento que, a su juicio, no resuelve el problema: "Por favor, aquí son 130.000 habitantes a los que no se les puede decir que se va a cerrar Carampangue y que le echen para adelante no más. Por eso decimos que es una indolencia por parte de las autoridades", afirmó Alterman.

SEGUNDA VÍA EN ALTAMIRANO

En medio de esta discusión, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, dio a conocer que se estaría evaluando la posibilidad de habilitar una segunda vía en avenida Altamirano como eventual alternativa para enfrentar las dificultades de conectividad desde y hacia el populoso cerro de la comuna porteña

Bajo este contexto, Alterman cuestionó que esa posibilidad todavía no tenga una definición concreta por parte de la autoridad, afirmando que "si eso se hubiera hecho antes, a lo mejor podríamos conversar el tema, pero es una posible mitigación quizás para cuándo. Entonces no hay ninguna claridad al respecto".

De igual forma, sostuvo que "aparte que tampoco se dio solución a la demanda que nosotros hemos hecho y tampoco hubo respuesta respecto de las gestiones que iba a hacer delegado. El delegado dijo que iba a hablar con el Ministro del Interior (Claudio Alvarado), para ver cómo resolvía este tema, que entendía que era una cosa más política, más de tomar una decisión política de cerrar Carampangue, y que lo iba a conversar, pero finalmente no tuvimos ninguna respuesta. Eso fue el jueves antepasado cuando tuvimos una reunión, pero no ha habido ninguna respuesta".

RIESGOS PARA LOS VECINOS

El presidente de la Unión Comunal de Valparaíso también describió las dificultades que ya se estarían registrando en el sector de la calle Taqueadero, una de las vías utilizadas por el transporte público, señalando que el desplazamiento hacia el Camino Cintura presenta condiciones complejas para los conductores de microbuses.

El dirigente vecinal porteño relató que las micros tienen dificultades para realizar el giro en Taqueadero con Gran Bretaña y que, durante un recorrido por Camino Cintura, observaron las características sinuosas de esta ruta y las dificultades que presenta para los conductores que no están habituados a circular por esos sectores.

Además, mencionó como antecedente un accidente ocurrido recientemente en el cerro Toro, donde una micro se volcó por exceso de velocidad. Alterman vinculó este tipo de situaciones con los problemas estructurales que, según plantea, existen en el transporte público de Valparaíso y recordó que en Playa Ancha también se han registrado personas fallecidas en el contexto de los denominados "collereos" de micros.

Isaac Alterman sostuvo a Puranoticia.cl que la preocupación de los vecinos no se limita a los tiempos de desplazamiento, sino que "al estar la vía colapsada hoy día, lo que hace finalmente es que se van a provocar una serie de cosas que no queremos que sucedan. Esa es lo verdad. Nosotros estamos velando por la seguridad. El delegado nos dice que están viendo por la seguridad porque Carampangue se puede caer, pero nosotros también estamos viendo por la seguridad".

Por último, el dirigente de los vecinos de Valparaíso cerró la entrevista advirtiendo que "vamos a ver una serie de situaciones cotidianas, todos los días, durante meses, donde se va a poner en riesgo a adultos mayores, niños y toda la gente que se moviliza en el transporte público, además de peleas vehiculares, etcétera".

PURANOTICIA