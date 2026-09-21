Delegado Millones revela los verdaderos motivos tras la polémica suspensión de masiva fonda en sector Peñablanca de Villa Alemana

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, entregó nuevos antecedentes respecto de la polémica suspensión de la fonda «El Fondazo», ubicada en el sector de Peñablanca, comuna de Villa Alemana, medida adoptada por la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga durante la jornada del domingo.

En conversación con Puranoticia.cl, Millones explicó que la facultad para otorgar y eventualmente suspender este tipo de autorizaciones corresponde a los delegados presidenciales provinciales o regionales, precisando que en este caso el permiso había sido otorgado por el delegado presidencial de Marga Marga, Gonzalo Azancot.

"Este tipo de decisiones recae en los delegados provinciales o regionales. Así como se otorgan permisos, también pueden derogar los permisos cuando se contravienen los requisitos", explicó la máxima autoridad de Gobierno en la región.

Según explicó, se enteró de la suspensión a través de Carabineros y uno de los principales antecedentes que motivó la medida fue la cantidad de público que llegó al recinto. Y es que se habían estimado 20 mil personas, pero llegaron 40 mil. En ese sentido, recalcó que "los guardias eran para 20.000, no para 40.000. Y ahí hubo un incumplimiento del punto de vista de la cantidad de guardias".

La situación también generó dificultades para el productor del evento debido a que existía una preventa de entradas a través del sistema Ticketmaster, por lo que personas que habían adquirido sus tickets llegaron durante el domingo pese a que la actividad ya no se encontraba abierta y no podría ver el show de Los Vásquez

Respecto de la resolución adoptada por la Delegación de Marga Marga, el delegado regional explicó que es Gonzalo Azancot quien "otorga el permiso y él suspende el permiso. Yo le informé a su asesor, porque no pude comunicarme con don Gonzalo, porque esas decisiones tenía que avalarlas muy bien con Carabineros, porque en el fondo tienes que fundar la suspensión con un argumento técnico".

En ese sentido, indicó que personal Carabineros, particularmente del OS10, debía emitir antecedentes respecto del eventual incumplimiento en la cantidad de guardias de seguridad y otras faltas que pudieran haberse registrado en «El Fondazo».

CONDICIONES DE ACCESO

El delegado presidencial regional también puso el foco en las condiciones de acceso al recinto donde se desarrollaba la fonda, particularmente por su ubicación en las inmediaciones del Troncal. Millones relató que durante el domingo, "a las 13:00 horas, había gente igual. Había gente por lado y lado porque esas fondas abrían a la 1".

A su juicio, uno de los aspectos que deberá ser revisado en futuras autorizaciones corresponde precisamente a los accesos: "Yo creo que vamos a tener que revisar esa fonda, especialmente en el acceso, que me pareció muy inadecuado porque estaba por el Troncal", manifestó Millones, agregando que en ese sector Carabineros se encontraba con sus patrullas, quedando una sola pista habilitada, situación que generó congestión de vehículos que se desplazaban hacia Limache y riesgos para quienes transitaban por el lugar, debido a la escasez de veredas en este punto de la autopista.

"Entonces, la congestión que se produjo de los vehículos que iban hacia Limache y el riesgo de las personas que transitaban por ahí, donde casi no hay vereda, entonces era altamente peligroso", sostuvo en conversación con Puranoticia.cl.

De acuerdo con el delegado presidencial de Valparaíso, esta situación llevó a trasladar el acceso hacia Los Aromos, una calle posterior. Además, señaló que había conversado con Carabineros durante la misma jornada respecto de los riesgos asociados a la cantidad de público. "Creo que ahí tenemos que revisar los permisos para las fondas, en los accesos, donde hay que ser mucho más cuidadosos", afirmó.

REVISIÓN A AUTORIZACIONES

Junto a confirmar que el productor de las fondas de Villa Alemana y de Limache es el mismo, la autoridad de Gobierno en la V Región planteó que "vamos a tener que revisar los permisos, los accesos y el tema de los guardias", señaló.

El delegado también se refirió al funcionamiento de la fonda de Limache durante el domingo 20 de septiembre, jornada en que recibió a parte del público que se trasladó desde Peñablanca y donde se presentó el grupo Los Vásquez.

Millones indicó que en Limache había una dotación de 30 carabineros y destacó el trabajo desarrollado por las policías y los equipos municipales. "Lo que más destacamos en las fondas autorizadas es la presencia de Carabineros, de la PDI y de los guardias municipales. Todos hicieron su pega, creo que eso también es importante decirlo porque llamaba al buen comportamiento del público", afirmó.

El delegado agregó que durante su permanencia en el lugar observó un buen comportamiento de los asistentes, aunque precisó que desconocía lo ocurrido durante la noche. Por último, respecto del impacto que la suspensión de la jornada tuvo para los emprendedores, comentó que "es lamentable por los pequeños comerciantes de Peñablanca, que tuvieron un día menos de trabajo, por tanto son lucas menos, pero hay que sacar lecciones de estas situaciones".

PURANOTICIA