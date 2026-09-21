Zapallar cerró celebraciones de Fiestas Patrias sin personas detenidas ni accidentes

Sin detenidos ni accidentes de tránsito finalizaron las celebraciones de Fiestas Patrias en Zapallar, de acuerdo con el balance realizado por la Municipalidad luego de las jornadas de mayor afluencia de visitantes en la comuna.

Durante los distintos operativos desplegados por Seguridad Pública Municipal, en coordinación con Carabineros y Senda, se realizaron más de 400 controles vehiculares. Entre ellos, 180 pruebas para detectar consumo de alcohol, narcotest y/o controles de identidad.

Las fiscalizaciones dejaron, además, 34 infracciones al tránsito y el retiro de circulación de cinco vehículos, entre ellos una motocicleta.

El despliegue tuvo especial relevancia este año debido a las condiciones de conectividad que enfrenta la comuna y a las restricciones vigentes en el puente mecano de la ruta E-462, entre Catapilco y La Laguna.

Según el balance municipal, en términos generales los conductores respetaron las restricciones establecidas para el tránsito por el puente mecano, especialmente aquellas relacionadas con el peso y las condiciones de circulación, permitiendo mantener la conectividad durante los días de mayor movimiento.

El alcalde Gustavo Alessandri señaló que “teníamos unas Fiestas Patrias distintas, con condiciones de conectividad que nos obligaban a tomar resguardos adicionales. Terminamos estas jornadas sin detenidos ni accidentes, con una fiscalización permanente y, en general, con un comportamiento responsable de quienes transitaron por nuestra comuna y especialmente por el puente mecano. Todo eso ayudó a compatibilizar una celebración masiva con la seguridad que todos esperábamos”.

El balance también fue positivo en materia de participación. Este año, el Municipio de Zapallar optó por distribuir la programación en distintas localidades, evitando concentrar grandes desplazamientos en un solo punto. Esa estrategia había sido anunciada previamente por el municipio.

En la Costanera de La Laguna, el concierto La Mala Madre: Cueca y Boleros, acompañado por expresiones tradicionales de organillero y chinchinero, reunió a una alta cantidad de vecinos y visitantes.

En Catapilco, la Estación de Trenes recibió la Pérgola en Concierto, espectáculo musical construido sobre el repertorio de La Pérgola de las Flores, clásico del patrimonio artístico chileno. Ambas actividades registraron espacios llenos y una importante participación familiar.

PURANOTICIA