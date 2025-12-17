Contraloría dio luz verde al decreto que destina casi $11 mil millones para expropiar 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

Con una mezcla de urgencia social y trámites administrativos que comienzan a cerrarse, el destino de una parte clave de la megatoma de San Antonio empieza a definirse. En lo alto del cerro Centinela, donde por años más de 4 mil familias han levantado sus viviendas en condiciones precarias, el Estado dio esta semana un paso decisivo al destrabar la expropiación de 100 hectáreas que permitirán avanzar hacia una solución habitacional de fondo; todo esto mientras en paralelo sigue su curso el cumplimiento de la orden judicial de desalojo en los terrenos que no serán intervenidos.

A paso firme avanza así la expropiación del terreno de la megatoma de San Antonio, luego que este lunes 15 de diciembre se diera a conocer en el Diario Oficial la notificación del proceso por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso y, este martes 16, la toma de razón de la Contraloría General de la República respecto del decreto que destina los recursos para concretar esta acción impulsada por el Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

En concreto, la entidad fiscalizadora del Estado tomó razón del decreto que destina $10.990.904.000 para la expropiación de los paños denominados Lote 1 A-1, Lote 1 A-3 y Lote 1 A-5, correspondientes a cerca de 100 hectáreas del cerro Centinela. La medida busca permitir la ejecución de un plan habitacional que dé solución a más de 4 mil familias que hoy residen en este punto de la comuna de San Antonio.

Desde el Ejecutivo han subrayado que esta alternativa fue levantada como respuesta a la compleja emergencia humanitaria que implicaría el desalojo de más de 10 mil personas desde la megatoma de la ciudad porteña, teniendo en cuenta –además– que entre ellas hay cerca de 3 mil niños, niñas y adolescentes.

Al respecto, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, confirmó el avance del proceso, señalando que “en relación a las 100 hectáreas en las cuales se va a hacer un proyecto habitacional, estoy en condiciones de informar que la Contraloría tomó razón de este decreto expropiatorio. Ya estamos en marcha con esto”.

En la misma línea, el secretario de Estado adelantó los pasos que vienen para materializar esta iniciativa comunicada a principio de mes, indicando que "nosotros ahora tenemos que entrar a convocar a entidades patrocinantes, probablemente subdividido en tres partes o más, para empezar a pensar en la urbanización".

Cabe consignar que la toma de razón de la Contraloría se realizó este martes 16 de diciembre y corresponde al decreto 1656 del Ministerio de Hacienda. Este acto administrativo complementa –tal como lo dio a conocer Puranoticia.cl– la publicación en el Diario Oficial de la notificación que formaliza la expropiación por parte del Serviu de Valparaíso, abriendo una nueva etapa enfocada en el diseño del plan habitacional, el cual no solo beneficiaría a las familias que habitan la toma, sino que también podría incorporar a comités de vivienda que están postulando a una solución habitacional.

