Contraloría dio el visto bueno para construir esperada Comisaría de Carabineros en Quillota: tendrá capacidad para 94 funcionarios

La Contraloría General de la República tomó razón de la adjudicación del proyecto de reposición de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Quillota, permitiendo el inicio de la etapa de ejecución de esta importante obra para la comuna y para la institución.

El contrato fue adjudicado a la empresa Salfa S.A., por un monto de 10.162 millones de pesos ($10.162.355.103), con financiamiento proveniente de Carabineros.

El proyecto contempla la demolición del edificio actual, construido en 1974, para dar paso a una nueva infraestructura de aproximadamente 2.805 m², distribuida en cuatro volúmenes de dos y tres pisos, organizados en torno a un patio interior.

Cabe hacer presente que el nuevo cuartel mantendrá su ubicación en el terreno actual, con acceso principal por calle Chacabuco y accesos vehiculares por las calles Chacabuco y Pinto, mejorando de esta manera la operatividad y conectividad del recinto.

La obra responde a la necesidad de modernizar la infraestructura policial y fortalecer la gestión operativa en el sector, permitiendo aumentar la dotación y mejorar las condiciones de servicio para los funcionarios y la comunidad. Tendrá capacidad para 94 carabineros. Su estructura será de hormigón armado, con tabiques interiores de estructura metálica, garantizando durabilidad y seguridad.

El seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Dennys Mendoza, indicó que "este es un paso muy importante para Quillota y para toda la región, porque reafirma el compromiso del MOP con el desarrollo de infraestructura pública que fortalece la seguridad y la convivencia en nuestros territorios".

El delegado presidencial región, Yanino Riquelme, sostuvo "la reposición de la 4ª Comisaría de Quillota es una iniciativa largamente esperada por los vecinos y vecinas, que hoy se convierte en realidad gracias al trabajo conjunto entre el MOP y Carabineros de Chile. Este nuevo cuartel no solo representa una mejora significativa en infraestructura, sino también un paso adelante en la capacidad de respuesta y en la dignidad de las condiciones en que nuestros carabineros realizan su labor".

En tanto, la seremi de Seguridad Pública, Alejandra Romero, expresó que "este anuncio representa un claro avance en el fortalecimiento de las capacidades con las que hemos ido dotando a nuestras policías. Hace días se anunció la construcción de la Subcomisaría de Carabineros en Forestal, también asistimos a la inauguración del cuartel PDI en Limache y ahora esta buena noticia para Quillota, que contará con una nueva y moderna infraestructura que acogerá a la dotación con mejores condiciones".

PURANOTICIA