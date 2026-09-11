Contraloría detecta que escáneres de Aduanas en San Antonio no se utilizan simultáneamente para fiscalizar camiones

Con el objetivo de verificar la eficacia de la infraestructura tecnológica que soporta los procesos de selección, revisión y sanción de los cargamentos revisados por aduanas, así como las bases de datos que almacenan los registros derivados de estas labores, la Contraloría General de la República llevó a cabo una auditoría a los sistemas de declaración de ingreso, selectividad y de denuncias, cargos y reclamos, los cuales apoyan los procesos de fiscalización de importaciones en el Servicio Nacional de Aduanas.

El periodo de evaluación comprendió desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024, incorporando revisiones a la ciberseguridad y se examinará el cumplimiento de los contratos de mantenimiento y desarrollo de los sistemas mencionados.

Así es como se determinó que 25 contenedores salieron de las zonas primarias sin que se practicara aforo de las mercancías incluidas en ellos en el período 2024 y 2025, según fue determinado por el propio Servicio Nacional de Aduanas, conforme a la operación del sistema de selectividad o tras revisión manual por el fiscalizador.

Asimismo, se comprobó que las comunicaciones entre Aduanas y los almacenistas, mediante el cual el servicio comunica a estos últimos los contenedores que deben ser revisados en aforo luego de haber sido examinados a través del sistema de selectividad, se lleva a cabo a través de correos electrónicos. El riesgo de esto radica en que se produzcan descoordinaciones relacionados al agendamiento de la realización de aforos para ciertos contenedores, produciendo la ausencia de fiscalizaciones y por ende, la liberación del contenedor desde la zona primaria del servicio hacia el cliente final.

De igual forma, en visita realizada el 9 de Julio de 2025 a dependencias de la zona primaria correspondiente a la Dirección Regional de Aduanas San Antonio, se realizó una fiscalización a las operaciones de las unidades de equipamiento de Tecnologías No Intrusivas (TNI), advirtiendo que las unidades se utilizan medio día cada una, es decir, una unidad se utiliza en el turno de los funcionarios de la mañana y, en contraste, otra unidad se utiliza en la tarde. Por tanto, los camiones no son utilizados en forma simultánea de forma de posibilitar un mayor alcance a la inspección aduanera.

En cuanto a las imágenes tomadas у procesadas por el sistema de escáner, se observó que los operadores toman imágenes con sus celulares personales a la pantalla del escáner como evidencia de la fiscalización de los contendores y, desde estos dispositivos son enviadas vía WhatsApp a sus colegas para una evaluación grupal. "Esto demuestra que las estaciones de trabajo Windows en los camiones escáner donde se ejecuta el software procesador de imágenes, no tienen interoperabilidad con los sistemas del servicio, por ende, no pertenecen a la red, no poseen acceso vía VPN o carpetas compartidas ni tampoco acceden a e-mail institucional", expuso Contraloría.

La auditoría también permitió verificar que no todas las denuncias que se derivan a las Fuerzas de Orden de Seguridad, entre otras, poseían un respaldo documental denominado «Rótulo y Formulario Único de Cadena de Custodia», el cual se individualiza con un numero único correlativo, llamado Número Único Evidencia (NUE). Este documento individualiza a los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas que entregan las armas, municiones y sus componentes hallados, a los funcionarios de la Armada, Carabineros y Policía de Investigaciones, quienes, a su vez, reciben dichos artículos indicando fecha, unidad, nombre y Grado, RUN y motivo del traslado.

De hecho, para el año 2024, de un total de 134 denuncias, 58 de estas no tenían respaldo del documento referenciado en el sistema; mientras que en el año 2025, de un total de 70 denuncias, 39 de estas no tenían adjunto el formulario singularizado.

Además, la entidad que fiscaliza a los órganos del Estado evidenció una inexistencia de un registro de acciones en las bases de datos de los sistemas Sicomexin, Decare y Selectividad; a saber, las siguientes actuaciones: el ingreso a los sistemas, la creación, eliminación y modificación de registros. Esta ausencia de registro de las acciones de los usuarios y administradores no permite rastrear el cumplimiento de las regulaciones de seguridad de la información de Aduanas, ya que, sin éste no se puede asegurar la trazabilidad de las acciones ejecutadas en el sistema, como tampoco realizar una auditoría efectiva de las actividades efectuadas sobre las bases de datos.

En ese sentido, la Contraloría General de la República estableció que "no permite al servicio identificar y atribuir responsabilidad funcionaria frente a eventuales problemas en la integridad de la información registrada en sus bases de datos".

PURANOTICIA