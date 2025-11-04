Contraloría da luz verde a obras de nueva tenencia de Carabineros en Playa Ancha

El diputado y candidato a la reelección por el Distrito 7, Jorge Brito, confirmó que la Contraloría General de la República tomó razón de la adjudicación de las obras para la construcción de la nueva Tenencia de Carabineros en Playa Ancha, un proyecto largamente esperado por la comunidad de la comuna de Valparaíso.

El parlamentario del Frente Amplio detalló que, tras gestiones realizadas en las últimas semanas, el presupuesto destinado a la obra aumentó de $2.500 millones a $4.800 millones, permitiendo asegurar su ejecución y evitar retrasos. “Hace algunas semanas logramos el aumento de presupuesto de dos mil quinientos a cuatro mil ochocientos millones de pesos, y ahora la Contraloría ya tomó razón de la adjudicación de las obras de la tenencia de Playa Ancha para concretar una demanda de la comunidad de hace décadas”, señaló Brito.

Asimismo, explicó que la obra tendrá un plazo de ejecución de 540 días corridos y que el pago será contra recepción, mecanismo que busca garantizar que la empresa constructora cumpla con los plazos comprometidos.

“Estamos contentos, porque de esta manera, además, también se descomprime la Tenencia Cordillera, y así dotamos de mayores capacidades para que la policía llegue en forma oportuna al llamado que realizan las vecinas y vecinos del sector”, añadió Brito.

El inicio de las obras marca un avance concreto en materia de seguridad y presencia policial en Playa Ancha, respondiendo a una demanda ciudadana.

