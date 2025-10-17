Contraloría da luz verde a construcción de Subcomisaría de Carabineros en Forestal Alto: 58 mil viñamarinos se verán beneficiados

Este viernes, la Contraloría General de la República tomó razón de la adjudicación del proyecto de construcción de la Subcomisaría de Carabineros en Forestal Alto, en la comuna de Viña del Mar, lo que permitirá dar inicio a las obras de este esperado cuartel.

Con una inversión de $7.539 millones y más de 58 mil personas beneficiadas, el proyecto busca dotar al sector de una infraestructura moderna y adecuada a la actual demanda de seguridad, contribuyendo a fortalecer la gestión operativa de Carabineros en la comuna. La ejecución de las obras estará a cargo de la empresa Constructora FSG Spa, tras un proceso de licitación pública. Se estima que los trabajos con maquinaria iniciarían a fines de este año 2025.

El seremi de Obras Públicas, Dennys Mendoza, señaló que "la nueva Subcomisaria de Forestal fue diseñada bajo altos estándares técnicos y constructivos, con una tipología ISO-94, que prioriza la funcionalidad, eficiencia energética y seguridad de las instalaciones, y que nos garantizará una obra segura, duradera y eficaz".

Desde el MOP, a través de la Dirección de Arquitectura, se ha trabajado para que esta obra responda a las necesidades actuales de Carabineros y de la comunidad, aportando a un servicio policial más cercano y efectivo, por lo que espera iniciar el trabajo con maquinaria a fin de año, dando paso a una infraestructura moderna y de calidad.

El delegado presidencial de la región de Valparaíso, Yanino Riquelme, indicó que "la construcción de esta Subcomisaria en Forestal no solo fortalecerá la presencia de Carabineros, sino que también es parte del trabajo coordinado que estamos impulsando junto al MOP y el Ministerio de Seguridad Pública, para garantizar entornos más seguros, con infraestructura moderna y servicios más cercanos".

En tanto, la seremi de Seguridad Pública, Alejandra Romero, expresó que "el Plan de Infraestructura para la Seguridad es una medida estratégica que ha llevado adelante el Ministerio de Seguridad, es uno de los principales ejes de la estrategia de seguridad, que dice relación con el fortalecimiento institucional, partiendo por las policías".

Cabe hacer presente que cn esta toma de razón, el Ministerio de Obras Públicas, a través de su Dirección de Arquitectura, podrá dar inicio a la construcción de la nueva Subcomisaria de Forestal, una obra muy esperada por los vecinos de este sector que reforzará la seguridad y la presencia policial en la pate alta de Viña del Mar.

