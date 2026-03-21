Contraloría da luz verde a avance del SAR de Placilla: proyectan pronta entrega de terrenos para dar inicio a las obras

Un importante avance para la red asistencial se concretó tras la toma de razón por parte de la Contraloría, lo que permitirá seguir impulsando el desarrollo del Servicio de Alta Resolutividad (SAR) de Placilla, una iniciativa largamente esperada por la comunidad.

Este nuevo dispositivo de salud en Valparaíso busca fortalecer la red de urgencia, entregando una atención más oportuna, resolutiva y de calidad, además de contribuir a disminuir la presión sobre los servicios de urgencia hospitalarios.

Actualmente, los habitantes de Placilla deben trasladarse alrededor de 14 kilómetros hacia el plan de la comuna para poder acceder a atención de salud, en recorridos que pueden superar los 20 minutos. Con la futura implementación del SAR, se espera acercar estos servicios a la comunidad de esta localidad.

Tras este avance administrativo, se proyecta la pronta entrega de los terrenos para dar inicio a las obras del recinto de salud en la parte alta de la comuna porteña.

Cabe hacer presente que el proyecto contempla una inversión superior a los $3.200 millones y una superficie de 751,87 metros cuadrados, en el marco de los esfuerzos por fortalecer la red pública de salud y acercar la atención a las personas.

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