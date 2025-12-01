Contraloría aprueba contratos para mantenciones viales en las provincias de Marga Marga, Quillota y la costa de Petorca

Este lunes 1 de diciembre, la Contraloría General de la República informó a la Dirección regional de Vialidad de la toma de razón de los tres contratos de conservación global mixta correspondientes a las provincias de Marga Marga, Quillota y Petorca Costa (comunas de La Ligua, Papudo y Zapallar).

Con esta aprobación, los trabajos podrán comenzar a inicios del año 2026, garantizando la continuidad de las labores de mantención de la red vial de la región.

Estos contratos, con una duración de cuatro años, consideran labores permanentes de limpieza de fajas viales, manejo de vegetación, retiro de basura y reparación del pavimento, todas orientadas a mejorar el estado de las rutas y reforzar la seguridad de quienes transitan diariamente por ellas.

La empresa Comasca estará a cargo de los trabajos en las provincias de Marga-Marga y Quillota, mientras que la empresa Kadel ejecutará las labores en la provincia de Petorca Costa.

Los montos asociados a cada contrato corresponden a $7.717 millones para Marga Marga, $7.597 millones para Quillota y $8.241 millones para la provincia de Petorca, recursos destinados a asegurar una mantención continua y oportuna durante el periodo 2026–2030.

Durante diciembre, y previo al inicio formal de estos contratos, equipos de la Dirección de Vialidad realizarán tareas de limpieza de faja y reparaciones puntuales de pavimento para preparar las rutas antes de la temporada estival.

El seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Dennys Mendoza, señaló que "la toma de razón por parte de Contraloría es una excelente noticia para la región porque nos permite asegurar la continuidad de los trabajos de conservación en tres provincias clave. Estos contratos significan caminos más seguros, limpios y en mejor estado para nuestras vecinas y vecinos durante los próximos cuatro años".

"Nuestro compromiso es que la mantención vial sea permanente y no reactiva, y por eso ya estamos coordinando con los municipios acciones inmediatas para diciembre, de manera que las rutas estén preparadas para el alto flujo del verano”, agregó.

