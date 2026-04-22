Contraloría abre sumario en Algarrobo y complica a Seremi del Trabajo en Valparaíso: Delegado apunta a "presunción de inocencia"

Un nuevo flanco se ha abierto para el Gobierno en la región de Valparaíso luego de que la Contraloría General de la República resolviera iniciar un procedimiento disciplinario por una denuncia de maltrato laboral, falta a la probidad administrativa y omisión de deberes en la Municipalidad de Algarrobo, caso que involucra a la administradora municipal, Carolina Sangüesa Blazquez, quien recientemente fue designada como secretaria regional ministerial (seremi) del Trabajo y Previsión Social.

La situación adquiere mayor complejidad política considerando que su nombramiento se produjo tras la renuncia, a pocas horas de haber asumido, de Carlos Montero, generando un nuevo episodio que tensiona la instalación del gabinete regional.

De acuerdo al oficio emanado por el órgano contralor, la denuncia fue presentada por la encargada de la Casa de la Cultura del Municipio de Algarrobo, quien acusó a la exadministradora municipal y al alcalde por una serie de hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2024, en el contexto de una actividad organizada por la casa edilicia.

Según el relato, una funcionaria de aseo habría sido víctima de maltrato físico y verbal junto a otras trabajadoras, situación que incluso habría provocado la caída de una de ellas sobre una estructura metálica, resultando lesionada. Los hechos, de acuerdo a la presentación, habrían ocurrido en un espacio abierto y con testigos.

El documento también consigna que, tras lo sucedido, el alcalde Marco Antonio González habría llegado al lugar sin adoptar medidas en favor de las afectadas, retirándose junto a Carolina Sangüesa, lo que fue calificado en la denuncia como una eventual falta a la probidad y una forma de violencia institucional. Asimismo, se indica que las presuntas víctimas no habrían formalizado denuncias por temor.

Si bien la Municipalidad de Algarrobo negó los hechos, argumentando que no existen testigos directos y que la acusación se basa en un relato indirecto, la Contraloría determinó que los antecedentes recopilados –incluyendo declaraciones de funcionarios que aseguran haber presenciado los hechos o el estado posterior de la afectada– permiten encuadrar la situación dentro de la normativa sobre acoso laboral.

En esa línea, el organismo concluyó que corresponde acoger la denuncia e instruir un sumario administrativo para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades de las autoridades de la Municipalidad de Algarrobo.

En declaraciones al diario El Mercurio de Valparaíso, la ahora seremi Carolina Sangüesa señala que "esta persona hace una denuncia respecto de una tercera que trabajaba con ella, que era funcionaria dependiente de ella, lo cual ya es bastante llamativo porque no es un hecho propio", agregando que la denuncia se hizo "15 meses después de los supuestos hechos, una vez que ella ya tenía conocimiento de un sumario por viajar al extranjero con licencia médica, por lo que finalmente fue destituida".

En tanto, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, señaló al respecto que "nosotros, en ese caso particular, antes de ser nombrada doña Carolina Sangüesa, hubo un informe de la Contraloría que desestimó la misma denuncia. Y ahora habría reingresado otra, la cual habría sido acogida. Pero en nada afecta, porque siempre está la presunción de inocencia y la investigación, así que esperamos que la Contraloría nos aporte los antecedentes porque sobre el mismo hecho había sido acusada por exfuncionarias y la Contraloría, antes de nombrarla, se tuvo a la vista eso para tener la tranquilidad que esa denuncia había sido desestimada".

Asimismo, planteó que "podría ser una denuncia complementaria. Eso tendrá que analizarlo la Contraloría. Ahora, como Gobierno, antes de asumir, se hizo especial hincapié en el tema de la Ley Karín. Ha sido bastante compleja y discutida esa norma, pero ser sumamente cuidadoso con el trato de los trabajadores, y eso es lo que nos corresponde asumir y, en este caso, doña Carolina lo tendrá que hacer en la Seremi del Trabajo, al igual que todos los seremis. Ese es un mandato de nuestro Gobierno del punto de vista del buen trato con los trabajadores".

Finalmente, Manuel Millones cerró manifestando que "esperamos que la Contraloría se pronuncie. Reitero que sobre el mismo caso, una funcionaria hizo su denuncia y la Contraloría lo desestimó, por tanto esperamos que se pronuncie respecto de este caso con otros hechos complementarios que habrían ocurrido en la comuna de Algarrobo cuando ella era la administradora municipal (...). La Seremi fue nombrada algunos días atrás y, hasta el momento, no hemos tenido ninguna novedad respecto de esa materia porque es una denuncia, lo que no significa que tenga algún grado de culpabilidad, hasta que la Contraloría emita un pronunciamiento definitivo".

El caso no sólo abre un proceso administrativo en una comuna de la región, sino que también impacta directamente en el escenario político local, al involucrar a una autoridad recientemente incorporada al gabinete regional, en momentos en que el Ejecutivo aún busca consolidar su despliegue ministerial en Valparaíso.

PURANOTICIA