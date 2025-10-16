Contrabando en el paso Los Libertadores: incautan fuegos artificiales, cigarros, anabólicos y repuestos en camión argentino

Un camión proveniente de Argentina, que ingresaba al país a través del paso fronterizo Los Libertadores, en Los Andes, con una carga de latas de duraznos en mitades, ocultaba un contrabando de cigarrillos, fuegos artificiales, sustancias anabólicas, quemadores de grasa y repuestos automotrices.

El equipo especializado en análisis de perfiles de riesgo, mediante imágenes del camión escáner, detectó que había mucho más que la carga declarada a los fiscalizadores de Aduanas que cumplían funciones en el sector de revisión de camiones del complejo.

La tecnología escáner mostró irregularidades en la carga del vehículo en tránsito internacional. La posterior inspección física permitió descubrir el contrabando en cajas ocultas envueltas en bolsas negras y recubiertas con cinta de embalaje.

El director regional (s) de Aduanas Valparaíso, Henry Domingo, destacó que "fue crucial el trabajo de selección del equipo de la Unidad de Inteligencia y Análisis y de los operadores del camión escáner, que detectaron inmediatamente la anormalidad en las imágenes. Este caso puntual es delicado por el tipo de mercancías que traía ocultas: fuegos artificiales, cigarrillos y medicamentos, que representan un peligro real para la salud y seguridad de la ciudadanía".

En total, se incautaron 27 cajas con 1.620 tiros de fuegos artificiales tipo “torta”, 398 cajetillas de cigarrillos, 40 cajas con 800 dosis del anabólico Androlic Mesterolona y 188 cajas con 9.400 unidades de quemadores de grasa. Además, entre las bolsas se ocultaban 93 piezas de repuestos para vehículos.

Las mercancías fueron incautadas y se procedió conforme lo establece la normativa aduanera, dando cuenta de inmediato a la Fiscalía, que instruyó derivar el procedimiento a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Los Andes.

PURANOTICIA