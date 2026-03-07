Violento asalto a persona de 60 años de edad en Quilpué: Pareja lo golpeó a pasos de la Estación

Un violento asalto a una persona de 60 años de edad sucedió en horas de la tarde noche de este sábado a solo pasos de la Estación de Quilpué.

Según las primeras informaciones dadas a conocer por testigos que presenciaron el operativo desarrollado, una pareja intentó asaltar a esta persona quien se resistió y en ese momento habría sido golpeado brutalmente hasta ocasionarle la muerte.

Los hechos que ocurrieron en la calle General Cruz obligó a una amplio operativo policial en donde también participó personal de Seguridad Municipal logrando detener a uno de los presuntos asaltantes mientras que la mujer se habría dado a la fuga.

El operativo de búsqueda es llevado por los alrededores de la Estación Quilpué y también en el sector El Retiro.

PURANOTICIA