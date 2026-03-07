Región de Valparaíso cierra temporada de verano con casi 79% de ocupación hotelera

La Región de Valparaíso registró un 78,82% de ocupación hotelera durante la segunda quincena de febrero, según el Barómetro de Ocupación Hotelera elaborado por la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP) y la Corporación Regional de Turismo (CRTV).

De acuerdo con el informe, la ocupación promedio durante todo febrero alcanzó un 74,6%, mientras que en la temporada estival completa la cifra llegó al 69,14%, reflejando una positiva actividad turística en la región.

El presidente de la CRCP, Javier Torrejón, destacó que los resultados se deben principalmente a la realización de eventos masivos que dinamizaron la demanda turística, como el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

En ese sentido, durante enero —mes en que se realiza el festival de Olmué— la ocupación hotelera regional promedió un 63,74%, mientras que en la comuna de Olmué se alcanzó un 80,34% de ocupación.

El gobernador regional y presidente de la Corporación Regional de Turismo, Rodrigo Mundaca, señaló que la región continúa posicionándose como el principal destino estival del país, destacando zonas como Viña del Mar, Concón y el sector entre Ritoque y Los Molles, además de destinos naturales como la Reserva La Campana–Peñuelas.

Al comparar con la temporada anterior, se observa una leve disminución respecto al 71,7% de ocupación registrado el año pasado, fenómeno que los expertos atribuyen principalmente a la caída superior al 20% en la llegada de turistas argentinos, aunque el sector mostró mayor diversificación y resiliencia en la demanda turística.

PURANOTICIA