Colegios de Valparaíso y Viña del Mar suspenderán clases por cambio de mando: Conoce acá el listado de establecimientos

Este sábado la Seremi de Educación de Valparaíso entregó el detalle de los establecimientos educacionales de Valparaíso y Viña del Mar que este próximo miércoles 11 de marzo suspenderán sus clases debido al traspaso de mando de Gabriel Boric a José Antonio Kast.

Estos son los colegios que cancelarán sus clases el 11 de marzo:

En Viña del Mar:

Liceo José Cortés Brown.

Liceo René Descartes.

En Valparaíso:

Seminario San Rafael, Valparaíso.

Colegio Carlos Cousiño, Valparaíso.

Liceo Juana Ross de Edwards, Valparaíso.

Liceo Coeducacional La Igualdad, Valparaíso.

Colegio Las Acacias, Valparaíso.

Colegio Salesiano de Valparaíso, Valparaíso.

Colegio San Ignacio de Loyola, Valparaíso.

Colegio Inmaculada de Concepción Nuestra Señora de Lourdes, Valparaíso.

Liceo Técnico Bicentenario de Valparaíso, Valparaíso.

Escuela Especial Gran Bretaña, Valparaíso.

Centro de Educación Integrada de Adultos de Valparaíso, Valparaíso.

Liceo Técnico Profesional Barón, Valparaíso.

Escuela Juan de Saavedra, Valparaíso.

Jardín Infantil Volantín de Colores, Valparaíso.

Centro de Estudios San Ignacio, Valparaíso.

Centro Educacional Ceval Ltda., Valparaíso.

Escuela Grecia, Valparaíso.

Escuela Ramón Barros Luco, Valparaíso.

Inst. Superior de Comercio Francisco Araya Bennet, Valparaíso.

Liceo de Niñas María Franck de Mac Dougall, Valparaíso.

Escuela República de Uruguay, Valparaíso.

Liceo Eduardo de la Barra, Valparaíso.

Escuela Alemana, Valparaíso.

Escuela Dr. Ernesto Quiroz Weber, Valparaíso.

Escuela Especial de Lenguaje Libertador de la Patria Bernardo O’Higgins, Valparaíso.

Colegio San Pedro Nolasco, Valparaíso.

Scuola Italiana Arturo Dell'Oro, Valparaíso.

