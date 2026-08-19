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Continúan labores de despeje y retiro de escombros tras incendio que afectó viviendas en la población Amanecer de Quillota

Continúan labores de despeje y retiro de escombros tras incendio que afectó viviendas en la población Amanecer de Quillota

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Las labores se concentran en el pasaje La Campana, donde equipos municipales trabajaron para retirar los restos del siniestro y apoyar a las familias damnificadas.

Continúan labores de despeje y retiro de escombros tras incendio que afectó viviendas en la población Amanecer de Quillota
Miércoles 19 de agosto de 2026 19:55
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Este miércoles 19 de agosto continuaron los trabajos de despeje, retiro de escombros y limpieza de los domicilios afectados por el incendio registrado el pasado viernes en el pasaje La Campana de la población Amanecer, en la comuna de Quillota.

Las labores son ejecutadas por las dos cuadrillas de emergencia de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Quillota, con apoyo de un camión tolva municipal y trabajadores destinados a las tareas de recuperación.

El despliegue busca completar la limpieza de los sitios afectados por la emergencia, de manera que las familias damnificadas puedan comenzar a recuperar sus espacios y avanzar progresivamente hacia la normalización de sus actividades.

Los trabajos se concentran en el retiro de los restos dejados por el incendio y en la habilitación de los sectores afectados, como parte de las acciones municipales posteriores a la emergencia.

Desde el Municipio de Quillota señalaron que continuarán acompañando a las familias afectadas y ejecutando las medidas necesarias para apoyar el proceso de recuperación tras el siniestro.

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