Continúa desalojo de megatoma en San Antonio: intervendrán seis sectores esta semana

El proceso de desalojo de la megatoma ubicada en el Cerro Centinela, en San Antonio, continuará esta semana en el marco de la orden dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Según lo informado por el Ministerio del Interior, las intervenciones —que comenzaron el pasado 12 de enero— se retomarán este lunes y martes con acciones focalizadas en seis sectores del Lote 1A-2.

INTERVENCIÓN EN SEIS NUEVOS SECTORES

Las labores en el Lote 1A-2 contemplan un despliegue socioterritorial en los sectores El Esfuerzo, Girasol, Eben Ezer, Vista al Mar Horizonte, Nuevo Amanecer y Dignidad 1.

De forma paralela, se realizará el ingreso de maquinaria pesada en el Lote 1A-4, específicamente en el sector Eco-Hogar, donde se procederá a la instalación de cercos como parte de la ejecución gradual y progresiva del fallo judicial.

La delegada presidencial provincial de San Antonio, Carolina Quinteros, precisó que el despliegue socioterritorial se concentrará en el Lote 1A-2, mientras que el trabajo con maquinaria estará destinado al Lote 1A-4.

En tanto, el comisario de servicio de Cartagena, Matías Gamboa, indicó que desde el inicio del proceso se estableció un comité de vigilancia diaria, integrado por distintas entidades públicas con presencia en el territorio.

ACCIÓN JUDICIAL EN CURSO

En paralelo al operativo, el Movimiento Pobladores Organizados interpuso una querella por el presunto delito de estafa en contra de autoridades de Gobierno. La organización sostiene que el plan habitacional impulsado para el sector no respetaría acuerdos alcanzados en instancias previas de negociación.

La acción judicial fue ingresada ante el Juzgado de Garantía de San Antonio y actualmente se encuentra en tramitación.

