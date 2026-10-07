Consumo de pasta base desencadena agresión y amenazas de muerte de hija contra su padre en condominio de Viña del Mar

Una mujer de 42 años fue detenida luego de protagonizar un episodio de violencia intrafamiliar contra su padre, un hombre de 65 años, en un domicilio ubicado en el condominio Los Almendros, en Viña del Mar.

Según los antecedentes dados a conocer por La Estrella de Valparaíso, el hecho ocurrió el pasado sábado, cuando el adulto mayor habría encontrado a su hija al interior del inmueble consumiendo pasta base de cocaína.

Ante esta situación, el hombre le pidió que abandonara la vivienda. La solicitud habría provocado una reacción violenta de la mujer, quien intentó agredir físicamente a su progenitor.

El adulto mayor decidió comunicarse telefónicamente con Carabineros para denunciar lo ocurrido. Sin embargo, la imputada le exigió que pusiera término a la llamada y, en medio de la discusión, lo habría amenazado de muerte si no accedía a su petición.

La situación terminó con la detención de la mujer y su posterior formalización.

Durante la audiencia, se estableció como medida cautelar la prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, además de cualquier otro sitio al que el adulto mayor concurra o visite habitualmente.

Asimismo, se decretó la prohibición o restricción de las comunicaciones entre la imputada y su padre.

PURANOTICIA