Consternación en escuela de San Antonio por muerte de dos alumnos en violento accidente vehicular registrado en la ruta 78

Dos hermanos de 10 y 6 años perdieron la vida en un accidente de tránsito registrado la noche del viernes en la ruta 78 que comunica San Antonio con la región Metropolitana.

En ese contexto, se conoció que los dos menores de edad eran alumnos de la escuela Padre André Coindre, ubicada en el cerro Bellavista de la comuna de San Antonio.

Se trata del niño identificado con las iniciales N.A.Q.R., de cuarto año A; y de la niña I.N.P.R., de kinder A del establecimiento educacional ubicado en la ciudad porteña.

"La partida de estos hermanitos nos deja un dolor inmenso y un vacío irreparable en nuestros corazones. Como comunidad educativa, nos unimos en un abrazo fraterno para acompañar a su familia, a sus profesores jefes, compañeros y apoderados en este difícil y triste momento", indicó la escuela Padre André Coindre en un comunicado.

Debido a esta situación, desde el establecimiento organizaron una velatón en memoria de los niños, la cual se llevó a cabo la noche de este sábado en el frontis.

Cabe hacer presente que los dos niños fallecieron en el marco de un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 41,9 de la ruta 78, a la altura del sector El Monte y en dirección a la región Metropolitana, donde colsionaron dos autos particulares.

En un vehículo viajaban dos personas, que fueron trasladadas al Hospital de Talagante fuera de riesgo vital; mientras que en el otro iban cuatro ocupantes, entre ellos los dos menores de edad que resultaron fallecidos, además de dos adultos con lesiones.

"La causa basal se encuentra en investigación", indicó Carabineros.

