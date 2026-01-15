Consejo Regional de Valparaíso inicia revisión de la modificación al Plan Regulador Metropolitano Satélite La Campana

En la sesión plenaria de este jueves 15 de enero, el Consejo Regional (Core) de Valparaíso tomó conocimiento del ingreso del instrumento de planificación territorial intercomunal, denominado «Modificación al Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso Satélite La Campana», para el cual existe un plazo de 90 días para su revisión.

El presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, core Osvaldo Urrutia, explicó que “este instrumento viene a renovar el existente y considera varios factores que son importantes, como por ejemplo el límite de la extensión urbana, se definen las zonas de resguardo, las zonas naturales, los parques, los parques urbanos, las zonas patrimoniales de carácter cultural o arquitectónico".

De igual forma, la autoridad de la UDI indicó que "tenemos 90 días hábiles para pronunciarnos, de manera que debería votarse en las primeras sesiones de mayo”.

El gobernador regional y presidente del cuerpo colegiado, Rodrigo Mundaca, destacó el acuerdo, señalando que la próxima sesión plenaria se realizará el 24 de febrero.

PURANOTICIA