Consejo Regional de Valparaíso financia continuidad de drones de seguridad para la región

En una sesión clave del pleno del Consejo Regional (Core) de Valparaíso, se aprobó de forma unánime una importante modificación presupuestaria de $729.825.435 destinada a mantener el financiamiento del programa de televigilancia móvil en la región. La iniciativa, que corría contra el tiempo tras el término del convenio anterior fijado para el pasado 31 de mayo, fue priorizada por las autoridades para evitar la interrupción del servicio técnico y preventivo.

REVISA LA ENTREVISTA COMPLETA ACÁ

PURANOTICIA