Consejo de Monumentos Nacionales da luz verde a tramo patrimonial del proyecto que extiende el Metro de Valparaíso a La Calera

En su última etapa de evaluación ambiental, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) se pronunció favorablemente respecto a la tercera adenda del proyecto «Habilitación Extensión Metro Valparaíso Quillota - La Calera», en lo que respecta a los componentes del patrimonio cultural que podría verse afectado por estas obras.

El proyecto corresponde a la extensión de la operación comercial de transporte de pasajeros suburbano de alto estándar de EFE Valparaíso, desde la comuna de Limache, pasando por Quillota y La Cruz, hasta La Calera, con una extensión de 26 kilómetros y para la cual se contempla la construcción de cinco nuevas estaciones.

En este marco, se plantean intervenciones en los conjuntos ferroviarios, en particular la ampliación de la Estación Limache —inserta en la Zona Típica Avenida Urmeneta y Parque Brasil de Limache— y la rehabilitación del Monumento Histórico Edifico Estación La Calera y su entorno.

La propuesta contempla un programa mixto que integra edificio de estación, bodegas ferroviarias reconvertidas con uso comercial, nuevos volúmenes de servicios, centros culturales y extensión de andenes, junto con áreas exteriores y de circulación. Asimismo, establece una relación directa con el entorno ferroviario y urbano mediante la extensión de andenes, la generación de circulaciones abiertas y la integración de áreas exteriores pavimentadas y paisajismo, favoreciendo la conectividad y accesibilidad.

En relación con el componente arquitectónico, el CMN solicitó ajustes al volumen técnico emplazado entre los andenes y la bodega; incorporar, como medida de compensación, la puesta en valor de la Estación Limache; y recomendó fortalecer las acciones de difusión. Dado que, en esta adenda, el titular incorporó los ajustes solicitados, el Consejo decidió otorgar conformidad a la propuesta presentada y valoró positivamente la simplificación volumétrica, la cual reconoce y respeta los ejes estructurales, tanto proyectados como existentes, incorporando la tipología de cubierta de los andenes originales como estrategia para uniformar, ordenar y reducir la variedad volumétrica, logrando una mejor integración en el conjunto.

Sobre la puesta en valor, el titular aseguró que las acciones se abordarán de manera independiente por la unidad de gestión patrimonial de EFE.

En cuanto al componente arqueológico, dado que el titular incorporó las observaciones y los cambios sugeridos por el CMN, se dio conformidad a la adenda presentada, lo cual considera, entre otras cosas, que la caracterización arqueológica pendiente se realice post RCA favorable, y que sus resultados sean presentados directamente al consejo, al igual que la tramitación sectorial del rescate arqueológico establecido durante la evaluación ambiental.

Cabe hacer presente que la institución depositaria de los materiales arqueológicos obtenidos de estas actividades será el Museo Histórico Arqueológico de Quillota.

PURANOTICIA