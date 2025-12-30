Conozca los cortes y desvíos de tránsito que se aplicarán por show de Año Nuevo en Valparaíso

Una serie de cortes y desvíos de tránsito se aplicarán este miércoles 31 de diciembre en Valparaíso, con el objetivo de facilitar el desplazamiento y reducir los riesgos de atropellos o accidentes de quienes presenciarán el show de Año Nuevo en el Mar.

Carabineros de la Quinta Zona de Valparaíso informaron que los cortes y desvíos se mantendrán hasta el 1 de enero, principalmente en el Barrio Puerto, y debido al montaje y desarrollo de la fiesta municipal denominada «El Gran Escenario».

La institución informó que desde las 21:00 horas el tránsito vehicular estará suspendido en el cuadrante que comprende el sector de Plaza Aduana, avenida Errázuriz (hasta avenida Francia), calle Edwards, calles Serrano/Prat y calles Esmeralda/Condell.

En cuanto a los vehículos de emergencia, estos podrán desplazarse –en caso de ser requeridos– por calles Serrano, Esmeralda y Condell, pero sólo en dirección hacia Av. Argentina, desde las 0:00 horas hasta las 2:00 horas de este jueves 1 de enero de 2026.

De todas maneras, los desplazamientos por la comuna se podrán realizar a través de los cerros de Valparaíso, subiendo desde la Plaza Aduana y desde la avenida Francia, para tomar el Camino Cintura y la avenida Alemania, respectivamente.

Carabineros hizo un llamado a "revisar el mapa, planifica tus traslados y sigue las indicaciones de tránsito para disfrutar una celebración segura y ordenada".

Pero los cortes y desvíos de tránsito no son las únicas medidas que se aplicarán este 31 de diciembre y 1 de enero en la ciudad de Valparaíso, donde también se anunció el cierre de pasarelas y de miradores para evitar aglomeraciones durante la noche.

El cierre de pasarelas afectará a las ubicadas en la avenida España, tales como las del Liceo Industrial (cercano a Caleta Portales), Universidad Santa María, conexión Av. España – Paseo Wheelwright, Yolanda y Diego Portales con Amalia Paz.

Respecto al cierre de miradores, el Municipio informó que los que permanecerán cerrados serán los de Portales, Bella Mar, Barón, Dimalow, calle 2 del cerro Alegre, Almirante Riveros y la pérgola del paseo 21 de Mayo, en el cerro Artillería.

PURANOTICIA