Conozca los cortes y desvíos de tránsito que habrá en Valparaíso por desfile patrio

Una serie de cortes y desvíos de tránsito se registrarán durante la mañana de este jueves 18 de septiembre en la comuna de Valparaíso debido al desfile cívico a realizarse en la avenida Pedro Montt, frente a la plaza O'Higgins de la Ciudad Puerto.

El mayor Javier Oportus, comisario de la 2ª Comisaría Central de Valparaíso, explicó que "tendremos nuestro desfile cívico en la ciudad, específicamente en la avenida Pedro Montt, la cual va a estar intervenida en el tránsito durante el transcurso de este desfile, que inicia a las 10 de la mañana, pero a contar de las 7:30 vamos a tener intervenida la Av. Pedro Mont, frente a la plaza O'Higgins, donde va a ser el desfile".

El perímetro a intervenir comprende las avenidas Pedro Montt, Independencia, Francia y Argentina, donde se va a suspender el tránsito vehicular para facilitar el desplazamiento de las instituciones que participarán del tradicional desfile patrio.

"Mayor información va a poder encontrar en nuestras redes sociales, en la red X, de Carabineros de Zona Valparaíso, donde vamos a identificar los cortes específicos de tránsito, pero comentar que la Av. Pedro Montt, entre Independencia, Francia y Argentina, van a estar con intervención de tránsito y van a estar los Carabineros para poder resolver cualquier duda que tengan respecto a los desplazamientos", sentenció el oficial de la policía uniformada porteña.

PURANOTICIA