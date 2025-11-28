Conozca los cortes y desvíos de tránsito en Valparaíso y Viña del Mar por la Teletón 2025

Una serie de cortes y desvíos de tránsito tendrán lugar en la comuna de Valparaíso debido a la campaña benéfica de la Teletón, a realizarse entre este viernes 28 y el sábado 29 de noviembre.

En la comuna porteña se mantendrá cerrada la avenida Francia, específicamente a las afueras del Centro Regional de Teletón, entre calles Yungay y avenida Brasil.

La medida comenzará a las 14:00 horas de este viernes y se mantendrá hasta las 4:00 horas del domingo. En los mismos días y horarios, se mantendrá cerrada la avenida Brasil Sur, entre Calle San Ignacio y General Cruz.

En cuanto a los desvíos de tránsito, se informó:

- De Poniente a Oriente: Av. Brasil – General Cruz – Yungay – San Ignacio – Av. Brasil.

- De Norte a Sur: Av. Brasil – General Cruz – Yungay – Av. Francia.

- De Sur a Norte: Av. Francia – Yungay – San Ignacio – Av. Brasil o Av. Francia – Chacabuco – Freire – Av. Brasil.

Pero en Viña del Mar también habrá medidas similares, específicamente en Reñaca, donde una actividad mantendrá cerrada la calle Segunda Transversal, entre Av. Concón – Reñaca y Aconcagua, desde las 12:00 horas del viernes hasta las 2:00 del domingo 29 de noviembre.

