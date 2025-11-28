Conozca los cortes y desvíos de tránsito en Valparaíso y Viña del Mar por la Teletón 2025

La noche de este viernes 28 de noviembre comienza una nueva edición de la campaña benéfica de 27 horas, esta vez, bajo el lema «Tu corazón, es el corazón de la Teletón».
Una serie de cortes y desvíos de tránsito tendrán lugar en la comuna de Valparaíso debido a la campaña benéfica de la Teletón, a realizarse entre este viernes 28 y el sábado 29 de noviembre.
En la comuna porteña se mantendrá cerrada la avenida Francia, específicamente a las afueras del Centro Regional de Teletón, entre calles Yungay y avenida Brasil.
La medida comenzará a las 14:00 horas de este viernes y se mantendrá hasta las 4:00 horas del domingo. En los mismos días y horarios, se mantendrá cerrada la avenida Brasil Sur, entre Calle San Ignacio y General Cruz.
En cuanto a los desvíos de tránsito, se informó:
- De Poniente a Oriente: Av. Brasil – General Cruz – Yungay – San Ignacio – Av. Brasil.
- De Norte a Sur: Av. Brasil – General Cruz – Yungay – Av. Francia.
- De Sur a Norte: Av. Francia – Yungay – San Ignacio – Av. Brasil o Av. Francia – Chacabuco – Freire – Av. Brasil.
Pero en Viña del Mar también habrá medidas similares, específicamente en Reñaca, donde una actividad mantendrá cerrada la calle Segunda Transversal, entre Av. Concón – Reñaca y Aconcagua, desde las 12:00 horas del viernes hasta las 2:00 del domingo 29 de noviembre.
