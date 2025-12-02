Conozca los cortes de tránsito ante masiva peregrinación al Santuario de Lo Vásquez

Como cada año, este 8 de diciembre se vivirá en el Santuario de Lo Vásquez, en la comuna de Casablanca, la celebración religiosa de la Inmaculada Concepción, instancia que reúne a cientos de miles de personas en los alrededores del templo.

Teniendo en cuenta que la actividad congrega a cerca de 1 millón de personas cada año, las autoridades han dispuesto una serie de medidas para proteger la integridad de los asistentes, tanto en materia de seguridad como también de salud.

En ese sentido, el mayor Javier Oportus, de la Prefectura de Carabineros Valparaíso, dio a conocer los cortes y desvíos de tránsito que se registrarán en la zona para este día.

"Estaremos desplegados un año más para resguardar la festividad de la virgen de Lo Vázquez, para prevenir delitos en el entorno y para ayudar a los feligreses que transitan por la ruta 68", sostuvo el oficial de la policía uniformada.

Debido a la gran cantidad de personas que transitan por la ruta 68, Carabineros de la V Zona de Valparaíso ha dispuesto una serie de cortes de tránsito.

Desde el día domingo 7, a contar de las 17:00 horas, y hasta el día lunes 8, a las 8 de la mañana, la ruta 68 permanecerá cortada en ambas direcciones en la V Región.

Este corte de tránsito se reducirá el día lunes 8 de diciembre, a contar de las 8 de la mañana, desde el enlace Lo Orozco hasta el enlace Casablanca.

Vale recordar que la locomoción colectiva, a contar de las 9:30 horas del día lunes 8, podrá llegar hasta los estacionamientos del santuario de Lo Vásquez.

