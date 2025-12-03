Conozca la cartelera de actividades que tendrá el Teatro Municipal de Viña en diciembre

A dos años de su reapertura, el Teatro Municipal de Viña del Mar cierra el 2025 con una variada programación, en la cual destacan shows enfocados en la Navidad y en el aniversario de la ciudad, con artistas como Nicole, Kevin Johansen e Inti Illimani Histórico.

El programa inicia el martes 2 (19:00 horas), con el concierto “Navidad En-cantada”, del conjunto Madrigalista bajo la conducción de Alberto Teichelmann y que será acompañado con diferentes colegios e instituciones educacionales de la región.

En la misma temática, el lunes 15 (19:00 horas), la Orquesta Estudiantil Sergio Leiva, perteneciente al Conservatorio Municipal Izidor Handler, bajo la dirección del maestro Jesús Rodríguez, junto al Coro de Cámara de Viña del Mar que dirige Melisa Arriagada, ofrecerá su tradicional concierto navideño que incluye conocidos villancicos y música navideña criolla.

Para el miércoles 17 (20:00 horas), la camerata de la Universidad Andrés Bello y el coro de Cámara de Viña del Mar, dirigidos por Santiago Meza y Melisa Arriagada, respectivamente, presentan su concierto de Navidad con obras de Bach, Mozart, Vivaldi, el Gloria de Haendel y villancicos.

Por su parte, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ofrecerá el jueves 18 (19:00 horas) un emotivo e inspirador evento navideño a cargo del coro y orquesta de cámara PUCV. Todos estos eventos navideños son gratuitos con inscripción previa.

Y el domingo 21 (18:00 y 20:30 horas), “Candlelight, música a la luz de la velas”, con un cuarteto formado por dos violines, viola y violonchelo, interpretará villancicos y diversos temas musicales (entradas en www.feverup.com).

Como ya es tradición, el Teatro Municipal será el escenario de la “Navidad en vivo”, que el sábado 20(20:30 horas), presentará un espectáculo de mapping, luces y villancicos, con la participación de las principales agrupaciones corales de la región. La actividad es gratuita y se realizará en el frontis del edificio patrimonial.

Los conciertos de música popular y clásica programados para este mes inician el miércoles 3 (19:00 horas) con la Orquesta de Cámara de la PUCV, dirigida por Jesús Rodríguez, que presenta “Tríptico Europeo, músicas del mundo”, con obras de Bartok, Mozart y Tchaikovsky (actividad gratuita con inscripción previa). El jueves 4 (20:00 horas), la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) ofrece el concierto “Divertimento De Bernstein A Shostakovich” con la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, dirigida por Paolo Bortolameolli (actividad gratuita con inscripción previa).

En tanto, el viernes 5 (20:00 horas), el artista argentino-estadounidense Kevin Johansen, junto a su banda Feng Shui Project, ofrecerá el concierto "Quiero mejor”, en el cual recorre sus grandes éxitos y las nuevas canciones de este álbum(entradas en www.ticketplus.cl).

Para el sábado 6 (20:00 horas), la cantante Nicole presenta sus grandes éxitos en un íntimo concierto (venta de entrada www.passline.com).

El domingo 7 (18:00 horas), en el marco del Festival Nacional de Artes escénicas, para vivir la experiencia de entrar al mundo de la lengua de señas y para la comunidad sorda, la Hermosa Compañía presenta “Cuentos de la selva: Las medias de los flamencos”, obra escrita y dirigida por María Siebald (actividad gratuita con inscripción previa).

Por otra parte, el jueves 11 de diciembre (19.00horas), la IX Temporada de Conciertos de Orquestas Juveniles de la Universidad de Valparaíso finaliza la temporada 2025 con el concierto de la Orquesta Filarmónica Alimapu, dirigida por Danitza Villarroel, con el bolero de Ravel, la sinfónica mexicana El "Huapango" de José Pablo Moncayo, una selección de obras de Tchaikovsky, la Danza Fantástica del chileno Enrique Soro y el bodeguero del cubano Richard Egües (actividad gratuita con inscripción previa).

Y el sábado 27 de diciembre (20:00 horas), se presenta el espectáculo “Reencuentro” con Inti Illimani histórico. Un recorrido con las mejores canciones de la banda nacional liderada por Horacio Salinas, junto a músicos invitados como Jorge Ball, Pedro Villagra, Cristóbal Berrú y Cristian Mancilla (entradas en www.puntoticket.com).

151 AÑOS DE VIÑA DEL MAR

La programación mensual y anual cierra el domingo 18 (19:00 horas) con la celebración del 151° aniversario de la fundación de Viña del Mar, en que se realizará una ceremonia de declaratoria de hijos e hijas ilustres de la ciudad y se presentará la banda de la Fuerza Aérea de Chile que dirige Fabrizzio de Negri, y que ofrecerá el concierto “BroadawaySinfónico” que incluye música de Anything Goes, Los Miserables, El Murciélago, El Hombre de La Mancha, Cats, El fantasma de la ópera y West side history (actividad gratuita con inscripción previa).

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó que "este fin de año tenemos una cartelera del Teatro Municipal que nos llena de orgullo: una oferta cultural variada, para todas las edades y con numerosas actividades gratuitas, como la propuesta de Navidad que hemos preparado especialmente para que vecinas y vecinos disfruten en comunidad. Y por supuesto, extendemos la invitación a celebrar los 151 años de Viña del Mar, donde reconoceremos a quienes han dejado una huella importante en el desarrollo y la historia de nuestra ciudad”.

La inscripción previa para los eventos se realiza en: www.teatromunivina.cl y está disponible una semana antes del espectáculo.

