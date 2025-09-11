Conozca a los ganadores de las mejores empanadas de pino y vegetarianas de Viña del Mar

Iniciando la celebración de las Fiestas Patrias y, como es tradicional, el Municipio de Viña del Mar, a través del Departamento de Turismo, eligió «La mejor empanada» para impulsar el trabajo de las pequeñas y medianas empresas gastronómicas de la comuna.

Luego de dos etapas de selección, en la que se registró un récord de inscripciones en comparación con años anteriores, el jurado eligió a los ganadores de las mejores empanadas de pino y vegetariana, además de la nueva categoría de autor y/o creativas, que premia la innovación en ingredientes y presentación.

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó que “este es un concurso que nos conecta con lo nuestro: con la cocina hecha con cariño, con recetas que pasan de generación en generación, y con el trabajo de tantas personas que cada día le ponen todo el corazón a lo que hacen. En Viña queremos que la gente disfrute, que conozca lo que se hace en los barrios, en los locales de siempre, y que valore ese talento local que nos llena de orgullo”.

La jefa comunal señaló, además, que “este tipo de iniciativas también fortalecen el desarrollo económico y visibilizan el emprendimiento gastronómico local, que es parte fundamental de nuestra identidad y motor de la economía comunal. Mi reconocimiento a todos los ganadores".

GANADORES POR CATEGORÍA

En el concurso participaron locales comerciales de la comuna con producción propia y permanente de empanadas, con patente comercial y resolución sanitaria al día.

Los ganadores en la categoría tradicional (de pino) son: 1er. lugar: “Cocina de Luciana” (Vicuña Mackenna N° 1150, Reñaca), 2do. lugar: “Pandita Panadería” (Habana N° 890 Recreo) y 3er. lugar: “Los Hornos de Chillán” (4 Norte 484).

Categoría vegetariana: 1er. lugar: “La Omi de Pin Pan” (Quillota N°1159), 2do. lugar: “Los Hornos de Chillán” (4 Norte 484); 3er. lugar: “Empanadas Memé” (Pasaje San Luis N° 1084)

Categoría autor y/o creativa: 1er. lugar: “Los Hornos de Chillán” (4 Norte 484); 2do. lugar: “Dr. Empanada” (La Marina N° 998, local 1); 3er. lugar: "Empanadas Memé" (Pasaje San Luis N° 1084).

En la categoría creativa, el relleno podía incluir ingredientes inusuales o fusiones de distintas culturas culinarias y la masa variar en tipo y sabor. También se permitía el uso de técnicas de cocción novedosas y se valoró la originalidad.

La degustación de los productos fue a ciegas, y en la primera etapa se preseleccionaron cinco empanadas en cada categoría, las que clasificaron para la etapa final.

El jurado estuvo compuesto por jefes de carrera, profesores y estudiantes de Gastronomía de Culinary, de la Universidad Santo Tomás, INACAP, del Centro de Formación Técnica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y de DUOC y el cocinero influencer, Luciano Ferroni.

PURANOTICIA