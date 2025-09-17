«Conoce tu dinero»: Banco Central y Carabineros lanzan en Valparaíso una campaña para reconocer billetes falsificados

En el Mercado Cardonal de Valparaíso, carabineros del Laboratorio de Criminalística (Labocar) y el Banco Central desarrollaron la campaña «Conoce tu dinero», instancia donde se reforzó el llamado a transeúntes y comerciantes a conocer y revisar sus billetes y monedas, especialmente en esta época en la que aumenta la circulación de efectivo.

Según datos del Banco Central, en Fiestas Patrias, la demanda de efectivo presenta un incremento importante respecto de un mes promedio, aumentando hasta en 50% sólo por efecto de la estacionalidad, lo cual está relacionado con factores como la entrega de aguinaldos, el aumento en la compra de alimentos y bebidas, mayor movilidad turística y un incremento en las compras en comercios pequeños.

Es importante considerar, además, que el efectivo es el segundo medio de pago más utilizado en el país, después de la tarjeta de débito, según el Estudio de Comportamiento de Pagos (ECP) publicado por el Banco Central en julio de este año.

¿Cómo reconocer un billete falsificado? En el caso de los billetes se recomienda usar el método MIT, que consiste en Mirar, Inclinar y Tocar: observar los elementos de seguridad, inclinar para ver cambios de color o elementos dinámicos y tocar para percibir texturas y relieves. Para las monedas, el método consiste en Mirar, Tocar y Comparar, es decir, mirar detalles, sentir la textura, el relieve y el canto, y comparar con una moneda conocida.

¿Qué hacer si recibo un billete o moneda falso? Si bien la probabilidad de recibir un billete o moneda falso en nuestro país es baja, y, además la gran mayoría de falsificaciones son imitaciones burdas que distan mucho de un billete o moneda auténticos, recibir uno implica una pérdida económica para quien ha sido víctima de este fraude. Por ello, es importante estar siempre alerta y verificar los billetes y monedas.

PURANOTICIA