Conmoción en Santa María tras hallazgo de cuerpo en medio de búsqueda de adolescente de 17 años desaparecido

En profunda consternación se encuentra la comuna de Santa María luego del hallazgo de un cuerpo que podría estar en relación con una investigación iniciada por la desaparición de un adolescente de 17 años, cuya denuncia por presunta desgracia había sido presentada durante la jornada del miércoles.

Las diligencias desarrolladas por Carabineros y coordinadas con el Ministerio Público permitieron avanzar rápidamente en el caso, aunque las autoridades precisaron que aún resta la confirmación científica de la identidad de la persona encontrada.

El prefecto de Aconcagua, coronel Manzur Abutom, explicó que "Carabineros comenzó a realizar diligencias desde el día miércoles, desde las 11:20 de la mañana, desde que recibe una denuncia por presunta desgracia de un menor de 17 años en la comuna de Santa María. Comenzamos a realizar las diligencias respectivas y gracias al trabajo investigativo, hoy hemos dado con la dirección de un cuerpo que, por el momento, no podríamos determinar si corresponde o no al menor".

De igual forma, precisó que "eso no me corresponde a mí. Estamos en plena investigación", agregando que "quiero lamentar el hecho y destacar también los trabajos investigativos por parte de la SIP de la 2ª Comisaría de San Felipe, unidad especializada que comenzó a trabajar esta denuncia desde el momento de recibir la denuncia respectiva en Santa María".

Por su parte, el delegado presidencial provincial de San Felipe, Sebastián Caldera, lamentó lo ocurrido y sostuvo que "estamos en presencia de un crimen", destacando que "vale la pena destacar la labor investigativa que hizo la SIP, destacar la labor y persistencia del mayor Gonzalo Medina, del prefecto Manzur Abutom, quienes siempre tuvieron la sospecha de que algo más grave había ocurrido".

A ello añadió que "desde que pudimos participar en la sesión STOP, donde el alcalde de Santa María, don Claudio Zurita, dijo que probablemente había un caso de secuestro, el prefecto Manzur Abutom se comunicó con la Tenencia de Santa María y se supo que se estaba haciendo en ese momento la denuncia por presunta desgracia", subrayando que "de ahí partió la labor investigativa, que da con este lamentable hecho".

En tanto, el alcalde de Santa María, Claudio Zurita, manifestó el impacto que ha generado la situación en la comunidad y señaló que "estamos tristes y consternados por esta noticia", agradeciendo "a Carabineros de Chile por la rapidez con la que han operado, han tratado de llegar a las respuestas que necesitábamos", y precisando que "hoy día estamos en espera de datos más científicos, pero estamos muy tristes", agregando finalmente que "Santa María está triste, Santa María está de duelo, Santa María está llorando hoy día por uno de los nuestros que falleció".

Mientras continúan las diligencias encabezadas por el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias del caso y confirmar científicamente la identidad del cuerpo encontrado, las autoridades coincidieron en destacar el trabajo investigativo desarrollado por Carabineros y expresaron sus condolencias ante un hecho que ha impactado profundamente a la comunidad de Santa María.

PURANOTICIA