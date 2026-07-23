Conmoción en Quilpué: Mujer muere tras caer desde el cuarto piso del mall Plaza del Sol

Una persona perdió la vida tras caer desde el cuarto piso al segundo nivel del mall Plaza del Sol de la comuna de Quilpué.

Al lugar concurrieron dos ambulancias del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU), para brindarle atención, pero pese al trabajo de los equipos de emergencia, se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo a información preliminar, la persona que cayó sería una mujer de aproximadamente 43 años.

Personal de seguridad aisló el sector instalando un perímetro para resguardar el procedimiento.

Además, se procedió al cierre del centro comercial, mientras que el Ministerio Público instruyó la presencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Servicio Médico Legal.

Cabe señalar que el incidente generó conmoción entre los visitantes del local comercial.

(Imagen: @cequilpue)

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