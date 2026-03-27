Conmoción en Hijuelas: niña de 7 años muere a causa de un contagio por virus Hanta

Con profundo pesar, la comuna de Hijuelas enfrenta la muerte de una niña de 7 años a causa de Hantavirus, hecho que ha generado conmoción entre vecinos y la comunidad educativa local. La menor, estudiante de la zona, falleció tras contraer el virus, mientras las autoridades sanitarias mantienen en curso una investigación para determinar el origen del contagio.

Desde el municipio informaron que “se activaron oportunamente los protocolos sanitarios respectivos”, precisando además que, hasta ahora, no existen nuevos casos confirmados por parte de la autoridad de salud.

La alcaldesa Verónica Rossat expresó su pesar por la pérdida y llamó a reforzar las medidas de autocuidado: “es fundamental mantener siempre presentes las medidas preventivas, especialmente al realizar labores de limpieza o desmalezado en sectores rurales”.

En esa línea, la jefa comunal enfatizó recomendaciones como utilizar guantes y mascarillas, ventilar espacios cerrados, y mantener los entornos libres de maleza y basura. Asimismo, recalcó la importancia de “tapar orificios o grietas para impedir el ingreso de roedores y mantener alimentos y agua fuera de su alcance”.

Respecto a posibles síntomas, la autoridad advirtió que “si una persona presenta fiebre, dolores musculares o dificultades respiratorias, y ha estado en zonas rurales o silvestres, debe acudir de inmediato a un centro de salud e informar su situación”. Cabe señalar que los síntomas del Hantavirus pueden aparecer entre los 7 y 45 días posteriores al contagio.

El municipio también aseguró que los establecimientos educacionales municipalizados cuentan con sus procesos de desratización y control de plagas al día, los cuales serán reforzados durante el fin de semana, especialmente en escuelas rurales.

En un gesto de cercanía, la alcaldesa acudió al velatorio de la menor en el sector de Rabuco, donde entregó personalmente sus condolencias a la familia. Desde el municipio indicaron que continuarán brindando apoyo a los cercanos de la víctima en este difícil momento.

Mientras avanza la investigación de la autoridad sanitaria, la comunidad permanece en alerta, reforzando las medidas preventivas para evitar nuevos contagios y honrando la memoria de la menor fallecida.

PURANOTICIA