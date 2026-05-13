Conmoción en Concón tras el hallazgo de una persona sin vida en el camino costero

Un operativo de emergencia se desplegó este miércoles en el borde costero de la comuna de Concón, tras el hallazgo de una persona fallecida en la vía pública, específicamente en la zona costera.

El hecho fue reportado por un buzo que se encontraba realizando su actividad en el lugar, activando de inmediato los protocolos de seguridad en la avenida Borgoño, a la altura del Hotel Radisson.

Tras el aviso, diversas unidades de seguridad y salud concurrieron al sector para verificar la denuncia. El área fue aislada para permitir el trabajo de las instituciones correspondientes, incluyendo a funcionarios policiales y peritos especializados.

El personal del Servicio Médico Legal (SML) se hizo presente para realizar el levantamiento del cuerpo y dar inicio a los exámenes que permitan identificar de manera científica a la víctima. Según datos iniciales, se trataría de un hombre de aproximadamente 45 años.

En cuanto a las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento, la investigación aún se encuentra en una etapa temprana, por lo que no se descarta ninguna línea investigativa, aunque la primera hipótesis apuntaría a un posible suicidio.

No obstante, esta delicada información deberá ser confirmada oficialmente por las autoridades tras el avance de la investigación.

Hasta el cierre de esta nota, el sector del hallazgo continúa bajo custodia policial para facilitar las labores de los equipos técnicos y garantizar la integridad de las pruebas recolectadas.

Se espera que en las próximas horas, una vez concluidas las primeras diligencias del SML y la policía, la Armada de Chile y otros organismos entreguen una vocería oficial.

A propósito de lo ocurrido, desde la Seremi de Salud de Valparaíso recordaron que cuentan con una Línea de Prevención del Suicidio *4141, cuyo objetivo es evitar que personas que están en riesgo puedan concretar situaciones similares.

(Imagen: Alerta Concón)

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