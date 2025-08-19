Conmoción en colegio Altomonte de Villa Alemana: alumna denuncia abuso sexual de inspector que fue detenido por Carabineros

La presencia de Carabineros al interior del colegio Altomonte de Villa Alemana causó extrañeza en la comunidad escolar, quienes luego quedaron profundamente impactados al advertir que su llegada obedecía a una gravísima denuncia que sacudía al plantel.

Una alumna –aparentemente de 1º básico– denunció que uno de los inspectores del establecimiento abusó sexualmente de ella, por lo que se activaron las alertas y se procedió a llamar a la policía uniformada para que adoptaran el procedimiento.

La situación fue comunicada por el colegio a los padres y apoderados, a quienes les informaron que "lamentamos profundamente comunicarles que en nuestra institución se ha detectado un presunto caso de abuso en la esfera de lo sexual a una estudiante por parte de un funcionario de nuestro colegio".

Tras masificarse la denuncia, algunos apoderados llegaron hasta el establecimiento de Villa Alemana, momento en que el funcionario fue retirado con esposas por parte de Carabineros. Esto, a su vez, provocó la furia de los padres, quienes agredieron con golpes de puños y pies al hombre acusado del grave delito.

"Queremos dejar en claro que la dirección del colegio condena enérgicamente este acto y reitera su compromiso con la seguridad y protección de todos nuestros estudiantes", dijeron desde el establecimiento ubicado en Peñablanca.

Producto de lo denunciado, se activaron todos los protocolos y denuncias correspondientes, y desde el recinto educacional aseguraron que colaborarán con las autoridades pertinentes, colocando todos los antecedentes ante la Fiscalía de Villa Alemana, con el objetivo de esclarecer los hechos indicados por la alumna.

Cabe hacer presente que el inspector denunciado fue inmediatamente desvinculado de la institución. En ese sentido, desde el colegio Altomonte señalaron que "la protección y el bienestar superior de los estudiantes es nuestra prioridad absoluta, por lo que tomaremos todas las medidas necesarias para garantizar un entorno seguro y confiable, abordando de manera integral la circunstancia descrita".

Por último, desde el establecimiento educional le pidieron a su propia comunidad el "mantener la confianza en nuestra institución escolar y colaborar en la prevención, comunicándonos cualquier inquietud o información relevante".

La comunicación firmada por el rector del colegio villaalemanino, Nelson Becker Barría, concluye indicando que "juntos trabajaremos para salvaguardar el bienestar de sus hijos y fortalecer la cultura de respeto y protección".

PURANOTICIA