Confusión por presencia de casas rodantes en el borde costero marcó la previa del Año Nuevo en Valparaíso: vehículos podrán permanecer

Con el objetivo de conseguir la mejor ubicación para apreciar el espectáculo de fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026 en Valparaíso, diversas casas rodantes comenzaron a estacionarse en el paseo Juan de Saavedra.

Cabe hacer presente que este lugar, ubicado tan sólo a metros de la Caleta Portales, es uno de los puntos con mejor vista para observar el show pirotécnico, ya que se puede disfrutar tanto del show en Valparaíso como del que habrá en Viña del Mar.

No obstante a aquello, durante la tarde de este lunes 29 de diciembre se vivieron momentos de confusión tras la llegada de funcionarios de Carabineros, lo que hacía prever que los visitantes serían retirados ante la imposibilidad de estacionarse allí.

Pero tras realizar las respectivas coordinaciones con autoridades de la Municipalidad de Valparaíso, y de la propia institución policial, se dio la autorización para que aquellas personas permanecieran estacionadas en el lugar, pero sin permiso para cocinar.

El teniente Sebastián Contreras, de la 3ª Comisaría Norte de Carabineros, señaló a 24 Horas que "no se mantiene un decreto vigente y no hay ninguna señalética de tránsito que indique que no se pueden estacionar estas casas rodantes acá”.

El oficial de la policía uniformada precisó que "se pueden mantener acá, se pueden estacionar, no hay ningún problema que vengan, pero no pueden obstaculizar el tránsito vehicular de las personas tanto en vehículo o de forma peatonal".

También expuso que "se deben estacionar de forma correcta y no pueden hacer ningún tipo de alimentación de parrilla o algo que lleve o que tenga relación con hacer un fuego, que es lo principalmente que hay que prevenir acá".

Francisco, un turista que llegó este sábado a la Caleta Portales proveniente de Maipú, comentó a Puranoticia.cl que "estaba todo medio enredado porque no se puede acampar, entonces hubo una confusión y nos asustamos un poco porque pensamos que nos teníamos que ir. Yo vine el año pasado y lo pasé muy bien porque hay harta energía, es muy bonito esto, con mucha gente".

En tanto, María Contreras, indicó a nuestro medio que "mi esposo se instaló el sábado para disfrutar de unos días de descanso. Hubo un inconveniente con Carabineros, pero todo quedó bien, así que vamos a permanecer acá hasta el 1 de enero".

