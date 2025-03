Confusam V Región cifra en 92% la adhesión a los tres días de paro nacional y destaca acuerdos conseguidos con el Gobierno

Un positivo balance realizaron los trabajadores de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) de la Quinta Región, tras las tres jornadas de paralización de actividades que llevaron a cabo los días 11, 12 y 13 de marzo, y cuya movilización fue de carácter nacional.

En la región de Valparaíso, la participación de los funcionarios del sistema público de salud fue multitudinaria, llegándose a un total de 12 mil personas que se plegaron a la movilización. Sin embargo, no sólo el nivel de adhesión fue alto y logró convocar y despertar el interés de miles de trabajadores, sino que también algunas de sus demandas fueron escuchadas por parte de las autoridades, lo que deja a los trabajadores de la Confusam V Región ya no con un sabor amargo al no ser escuchados, sino que con bastante confianza en que el panorama para la Atención Primaria de Salud va a mejorar, aunque aún quedan temas en el tintero.

¿Qué es lo que demandan los funcionarios regionales de la salud? El financiamiento adecuado para la Atención Primaria de Salud, el pago inmediato del incentivo al retiro, respeto a los derechos de los trabajadores y condiciones laborales dignas.

En conversación con Puranoticia.cl, Fabricio González, presidente de la Confusam V Región, manifestó que “la adhesión al paro, en todas las comunas de Valparaíso, fue de alrededor de un 92%, según los últimos antecedentes recabados en la noche del jueves y, eso nos tiene muy conformes”.

El dirigente sostuvo en cuanto a las respuestas que el Gobierno entregó, que un aspecto positivo fue que lograron reunirse con el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, con quien "pudimos dialogar dos puntos importantes, como es el tema de seguridad, en el que se comprometieron a acciones bien concretas con respecto a Carabineros, donde se capacitará a los funcionarios policiales en el contenido de la Ley N°21.188 Consultorio Seguro (publicada en el Diario Oficial en diciembre de 2019 y que busca entregar mayor protección a los funcionarios de la salud) y se gestionará también la obtención de recursos, a través del Gobierno Regional, en ese caso, la gestión directa la hará el propio delegado, Yanino Riquelme”.

NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO

El timonel de la Confusam V Región explicó que, con relación al tema del financiamiento, al tratarse de una materia más bien sistémica, "se verá a nivel central y aún no han tenido respuesta, sólo la información que les entregó la presidenta nacional de la Confusam, Gabriela Flores, en el sentido de que el Gobierno llamó a dialogar a la organización, donde el tope principal es que en 2024 se congeló el per cápita, el aporte que se la da a los usuarios de salud para su atención”.

Sobre el punto del congelamiento del per cápita, la Confusam a nivel nacional ha planteado que, mientras no haya un compromiso real de parte del Gobierno, en orden a aumentar el per cápita en la partida presupuestaria de 2026, “nuestra organización va a radicalizar su posición en abril, mayo y junio. La radicalización implica varias acciones que podrían ir desde un paro indefinido hasta medidas más concretas que vamos a tomar en conjunto y en forma colectiva con la organización”.

En tanto, el dirigente regional detalló que, entre los avances que se lograron está la creación de una mesa de seguridad específica en la que se convocará a los alcaldes de la región. También, habrá una reunión con la Asociación Chilena de Municipalidades para analizar el tema del financiamiento y cómo los alcaldes presionan para que se aumente el per cápita.

Según explicó el dirigente del área de la Salud Municipal, “se va a gestionar una reunión con el gobernador y algunos consejeros regionales para ver la posibilidad de que los sindicatos de base puedan postular a fondos de seguridad para instalar cámaras y alarmas comunitarias en los centros de salud”.

