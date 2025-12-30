Conflicto originado en la tarde termina en homicidio de madrugada: brutal pelea en la vía pública deja un hombre muerto en Quillota

Preocupación existe en Quillota tras conocerse detalles de un nuevo homicidio registrado en la vía pública de esa comuna del interior de la regón de Valparaíso.

Este nuevo asesinato tuvo su origen en un conflicto –aún desconocido– que sostuvieron dos hombres durante horas de la tarde de este lunes 29 de diciembre.

Por causas que ya están siendo investigadas, los dos individuos volvieron a encontrarse, pero esta vez en horas de la madrugada, donde sostuvieron una violenta riña.

Esta pelea terminó con el agresor sufriendo lesiones leves, mientras que la víctima con heridas de gravedad, siendo derivado al Hospital Biprovincial, donde falleció.

En este contexto, Carabineros de Quillota detuvo al autor del crimen, un hombre chileno, de 38 años de edad, con antecedentes policiales.

Tras informar los antecedentes del operativo al Ministerio Público, el fiscal de turno estableció que la Brigada de Homicidios de la PDI Valparaíso adoptara el caso.

El subprefecto Cristóbal Fernández, de esta brigada especializada de la policía civil porteña, informó sobre este homicidio en Quillota que "la víctima corresponde a un hombre chileno, de 33 años, con antecedentes policiales, quien presentaba múltiples heridas contusas en cráneo, tórax y extremidades superiores, con una causa probable de muerte de politraumatismo por elemento contundente".

Paralelamente, detectives de la BH establecieron que el principio de ejecución corresponde a la vía pública, específicamente la intersección de calles Araucarias con calle Quillota, donde se logra establecer cómo ocurrieron los hechos ya descritos.

"En horas de la tarde, la víctima habría tenido un problema con el imputado, para que en horas de la madrugada se encontraran nuevamente, iniciándose así una pelea con elemento contundente, donde la víctima resulta fallecida, mientras que el imputado con lesiones leves", complementó el oficial de la Brigada de Homicidios de Valparaíso.

Cabe hacer presente que esta brigada especializada está a cargo de la investigación, por lo que se continúan las diligencias, a fin de establecer elementos de juicio que puedan establecer un aporte para el desarrollo de la causa que pasará a manos de la justicia.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA