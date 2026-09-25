Conflicto laboral en Concón: trabajadores del colegio Altazor acuden a la Dirección del Trabajo tras rebaja unilateral de sueldos

Una profunda crisis sacude al Colegio Altazor de Concón tras la eliminación unilateral de dos bonos históricos, lo que redujo los sueldos entre $300.000 y $600.000 de forma permanente. Mientras la Corporación justifica la medida para asegurar la viabilidad del establecimiento, el Sindicato de Trabajadores cuestiona la falta de aviso previo y advierte que el ajuste no alcanzó a las sostenedoras, quienes mantendrían sueldos cercanos a los $7 millones mensuales.

En ese complejo escenario, la crisis laboral y financiera afecta actualmente a toda la comunidad educativa del recinto. El conflicto estalló a fines del mes pasado, cuando los funcionarios se percataron de la drástica disminución en sus liquidaciones mensuales.

Frente a esta situación, la directiva del Sindicato de Trabajadores del colegio radicó formalmente las denuncias correspondientes ante las autoridades laborales y del ramo. En entrevista sobre el estado de la controversia, el dirigente sindical Christian Fuentealba, conversó con Puranoticia.cl y confirmó las gestiones emprendidas ante los organismos fiscalizadores:

"En cuanto a las otras instituciones se encuentran las denuncias realizadas obviamente todo lo que corresponde a las formalidades por un incumplimiento de contrato colectivo".

ACUERDO DE AUDITORÍA

En el marco de la mediación institucional, las partes concretaron una primera cita en la Dirección Regional del Trabajo en busca de vías de solución al conflicto contractual. Al respecto, Fuentealba detalló el resultado alcanzado en dicha instancia:

"Ayer (jueves) nosotros en la Dirección Regional de del Trabajo tuvimos una reunión de conciliación, en donde se presentó de la sostenedora, el empleador con sus abogados, y por su contraparte el sindicato. Te puedo decir que en esa reunión, yo creo, que eso obtuvo algún avance sobre la situación. Llegamos a un acuerdo de auditoría".

La argumentación manifestada por la administración del establecimiento radica en una presunta falta de recursos económicos que comprometería la continuidad de la institución. El dirigente explicó la explicación recibida por parte de la sostenedora frente al recorte salarial:

"La explicación es que no hay dinero para los sueldos (…) porque compromete la viabilidad del proyecto".

Ante esta justificación, la dirigencia sindical ha solicitado acceso total a los balances contables para certificar de manera transparente el estado financiero real. Sobre el origen de estos requerimientos, el representante gremial puntualizó:

"Desde el contrato colectivo, nosotros sabemos que existe una cierta crisis en el colegio, y para poder ahondar en la crisis y comprender la crisis, nosotros le solicitamos los documentos avales para poder auditar, mirar y poder corroborar. Porque ningún dirigente sindical se plantea frente a la asamblea sin unos documentos que avalen una situación en específica".

DISPOSICIÓN AL DIÁLOGO

Pese a las posturas contrapuestas y a la tensión generada en la comunidad escolar —que ha derivado en la suspensión de actividades festivas y movilizaciones—, el gremio mantiene la disposición de acercar posiciones en la medida en que la revisión contable arroje antecedentes objetivos. En esa línea, el dirigente enfatizó la voluntad de resguardar el proyecto educativo:

"A ver nosotros estamos dispuestos a poner como prioridad la viabilidad del proyecto. Sin embargo obviamente eso no pasa por una situación unilateral, eso pasa por una conversación entre las partes y revisar realmente qué podríamos hacer".

Asimismo, Fuentealba se mostró optimista respecto al futuro del establecimiento si se logra un consenso razonable entre ambas partes:

"Yo creo que existe una crisis, pero (…) si colocamos la viabilidad del proyecto y colocamos todas nuestras fuerzas y buscamos acercar posturas para llegar a acuerdos, yo creo que podemos salir adelante como comunidad educativa".

Por otra parte, las gestiones han sumado al Municipio de Concón como intermediario para evitar el impacto que significaría un eventual cierre del colegio en la oferta educativa local. Sobre la participación del gobierno local, el vocero destacó:

"Hemos tenido también la cooperación del alcalde de Concon, quien se comprometió a surgir como una figura mediadora dentro del conflicto".

Finalmente, el sindicato trabaja de manera coordinada con los apoderados a la espera de la entrega formal de la documentación financiera por parte de la sostenedora. Fuentealba subrayó cómo esta colaboración y la apertura al diálogo abren nuevas perspectivas para destrabar el conflicto:

"Estamos trabajando con el centro general de padres, (…) hoy en día la postura de la corporación es mucho más flexible, por lo tanto, eso también abre horizontes y abre una situación".

PURANOTICIA