Conflicto en Viña del Mar: DOM rechaza carpeta de Las Salinas en medio de intenso debate por magnitud del megaproyecto

Un revés recibió la inmobiliaria Las Salinas en su intento por avanzar con el megaproyecto que pretende desarrollar en el terreno propiedad de Copec, donde alguna vez funcionaron las expetroleras de Viña del Mar, y donde se pretenden levantar 18 edificios, con 2.033 departamentos, 37 locales comerciales, tres edificios para oficinas y otros tres recintos hoteleros, con construcciones proyectadas de 12 pisos.

Se trata de una intervención de gran escala para la Ciudad Jardín, cuya tramitación formal comenzó cuando la empresa ingresó cinco carpetas: cuatro ante la Dirección de Obras Municipales (DOM) y una ante el Ministerio de Transportes (MTT), mediante el Sistema de Evaluación de Impacto en Movilidad. Entre los antecedentes presentados figuraban la subdivisión y urbanización del paño sur, tres anteproyectos de edificación y un Informe de Mitigación de Impacto Vial conjunto.

Sin embargo, apenas un día después de ese anuncio, la DOM de Viña del Mar emitió una resolución que constituye un obstáculo administrativo para la inmobiliaria: declaró inadmisible la solicitud de aprobación de división predial con afectación a utilidad pública correspondiente al terreno de 19 Norte #750. La decisión quedó consignada a través de una resolución, fechada el 27 de octubre –a la cual accedió Puranoticia.cl–, y se fundamentó en la falta de documentación exigida para admitir la tramitación.

En concreto, la Dirección de Obras Municipales identificó dos observaciones: antecedentes faltantes relativos al proyecto de redes de telecomunicaciones, exigidos en el Certificado de Informaciones Previas N° 1354/2025, y la ausencia de la resolución que aprueba el Informe de Mitigación de Impacto Vial o, según corresponda, de la certificación del silencio positivo contemplada en la Ley N° 19.880.

La resolución es especialmente relevante porque afecta una de las carpetas necesarias para avanzar en la tramitación urbana del paño sur, donde se proyecta la distribución de las vías y la futura configuración de parte del barrio. En otras palabras, la iniciativa que la empresa presentó como un avance concreto hacia su materialización sufrió un tropiezo a solo un día de anunciar el ingreso formal de sus antecedentes.

Cabe precisar que la DOM de la Ciudad Jardín calificó la presentación de la inmobiliaria Las Salinas como inadmisible tras una revisión formal y dejó expresamente establecido que aquello no constituye una evaluación técnica de fondo del proyecto. Por lo mismo, no se trata de un rechazo definitivo de todo el desarrollo inmobiliario ni de una declaración de inviabilidad de la iniciativa. Pero sí representa un obstáculo concreto y rotundo para la carpeta de división predial que la empresa necesita tramitar.

CUESTIONAN RESOLUCIÓN

Acerca de esta decisión adoptada por la Municipalidad de Viña del Mar, la inmobiliaria manifestó su desacuerdo y sostuvo que las observaciones formuladas por la DOM serían improcedentes, asegurando que los antecedentes de telecomunicaciones sí fueron presentados y que la normativa no exigiría contar con un informe de mitigación vial aprobado para que la solicitud de división predial pudiera ser admitida a trámite.

Asimismo, cuestionó el tiempo utilizado por el organismo municipal para revisar la documentación presentada y anunció que el miércoles 28 de octubre volvió a presentar los antecedentes, solicitando rectificar la decisión.

"Nos llama la atención que, en menos de 24 horas se hayan revisado más de 200 documentos presentados por Las Salinas, y más aún que se haya adoptado esta decisión sobre la base de dos observaciones que resultan improcedentes y equivocadas: los antecedentes de telecomunicaciones sí fueron presentados y la normativa no exige contar con un informe de mitigación vial aprobado para admitir esta solicitud a trámite", señaló la compañía a través de un documento enviado por escrito a la prensa.

Asimismo, indicaron que "para responder de manera clara al error de la DOM, el 28 de octubre volvimos a presentar los antecedentes, solicitando rectificar la decisión. Hemos desarrollado cada etapa de Las Salinas con rigurosidad técnica, transparencia y respeto a la normativa". De igual forma, reconocieron que "vemos con preocupación que documentos que forman parte de una tramitación administrativa presentada ante la DOM estén circulando públicamente y dando lugar a interpretaciones erróneas. Es legítimo preguntarse cómo y desde dónde se están difundiendo estos documentos".

Finalmente expusieron que "Las Salinas nunca ha solicitado un trato especial. Solo esperamos reglas claras, criterios objetivos e igualdad de trato. Esperamos ese mismo estándar de quienes deben evaluar nuestros proyectos, porque lo que está en juego no es solo una tramitación administrativa, sino una importante oportunidad de inversión, empleo y desarrollo para Viña del Mar y toda la región".

LA IMAGEN REFERENCIAL

En medio de este escenario, a través de sus redes sociales, la inmobiliaria Las Salinas también cuestionó públicamente a Puranoticia.cl por la utilización de una imagen de referencia que, según la empresa, no correspondería al diseño de su proyecto y podría instalar una percepción equivocada sobre su escala y características.

La acusación, sin embargo, omite un antecedente fundamental: la publicación de este medio identificó expresamente la imagen como referencial y generada mediante inteligencia artificial (IA). Esa aclaración aparecía tanto en la imagen principal de la nota como al final de la publicación. Por lo tanto, nunca se presentó ese material como una fotografía real, un registro de una obra construida o una representación oficial entregada por la inmobiliaria. Tampoco existió intención de mentir o engañar a los lectores: se utilizó un recurso visual de referencia, debidamente identificado como tal.

Resulta llamativo que la empresa centre sus reparos en una imagen que fue advertida claramente como referencial, mientras que la discusión de fondo sobre las dimensiones de la iniciativa –aún sin revelarse públicamente– requiere poner a disposición de la ciudadanía información concreta y completa sobre lo que efectivamente se pretende construir en el sector de la avenida Jorge Montt, frente a las playas viñamarinas.

De hecho, la publicación de Puranoticia.cl del 28 de octubre, que informó sobre el inicio de la tramitación formal, recogió el anuncio de las cinco carpetas ingresadas por la inmobiliaria y detalló los componentes urbanos que la propia firma había comunicado. Sin embargo, sólo fue a través de un certificado de factibilidad de Esval que este medio pudo conocer las verdaderas magnitudes de la propuesta: 18 edificios habitacionales, 2.033 departamentos, 37 locales, tres edificios de oficinas con 153 espacios y tres hoteles. Esos datos permiten dimensionar una intervención inmobiliaria de gran escala, mucho más allá de la descripción general de un "barrio sostenible".

Cabe recordar una vez más que en su primer comunicado sobre el ingreso de los antecedentes a la DOM y al MTT, la empresa puso el acento en conceptos como sostenibilidad, espacios públicos, conectividad y edificaciones de hasta 12 pisos, pero no detalló esas cifras específicas. Este medio cree que la ciudadanía tiene derecho a conocer tanto los atributos que destaca la inmobiliaria como las dimensiones concretas de una iniciativa que transformaría un extenso paño urbano de Viña del Mar.

Posteriormente, en su misma publicación en redes sociales, Las Salinas difundió una representación gráfica propia para mostrar su megaproyecto. Pero ese material tampoco es una fotografía de un proyecto construido: es una imagen referencial diseñada para ilustrar una propuesta que todavía se encuentra en tramitación. Por eso, bajo el mismo criterio que la empresa exige aplicar al contenido visual de Puranoticia.cl, hay que dejar en claro que la fotografía publicada por la firma también sería falsa. Por cierto, la imagen difundida por la inmobiliaria muestra una ocupación visiblemente más saturada del terreno, a diferencia de la referencial de nuestro medio.

Puranoticia.cl no desconoce el derecho de Las Salinas a defender su propuesta, explicar sus características y cuestionar las publicaciones que estime necesario. Pero ese derecho no puede convertirse en una acusación de engaño cuando la propia nota advertía de manera explícita que se trataba de una imagen referencial creada con inteligencia artificial. La transparencia también exige leer el contenido completo y no omitir las aclaraciones que acompañan una publicación.

PURANOTICIA