Confirman segundo carabinero herido de bala y otros tres detenidos por Ley Anti-Barricadas en megatoma de San Antonio

Carabineros confirmó que hay un segundo funcionario de la institución que ha resultado herido de bala producto de los violentos disturbios generados en el marco del operativo de desalojo de la megatoma del cerro Centinela de San Antonio.

Se trata de un cabo segundo de la policía uniformada, quien recibió un impacto de bala en su muslo derecho, siendo trasladado hasta el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, donde recibió estabilización, para luego ser derivado al hospital institucional.

"Tenemos otro carabinero lesionado, o sea, en resumen, dos lesionados por impacto balístico en el mismo lugar, en Núñez Fonseca con el enlace de La Ballena. Se desplegó Carabineros y fueron con este alto nivel de violencia que ha existido en el lugar, de sitios adyacentes adonde está operando Carabineros, y han impactado a dos funcionarios", indicó la general Patricia Vásquez, jefa de Zona de Carabineros Valparaíso.

Junto a reconocer que existe un "alto grado de violencia" desde el interior de la megatoma de San Antonio, la máxima autoridad policial aseguró que los funcionarios uniformados siguen trabajando en el cerro Centinela para dar cumplimiento a la orden judicial que establece que el sitio debe ser despejado para ser entregado a sus dueños.

La oficial de Carabineros precisó que "estamos hablando de armas de fuego y también de crimen organizado. Hay imágenes que han sido captadas a través de los drones institucionales que están operando en el lugar, donde se ve claramente a gente con armamento hechizo y armas cortas para atentar en contra de la policía".

Acerca de la identificación de los antisociales, explicó que los delincuentes se han escondido detrás de las estructuras asentadas en la toma, por lo que ha sido imposible –hasta el momento– saber quién es el autor de los disparos contra los uniformados. No obstante, el OS9 realiza diligencias para dar con su paradero.

"Tenemos sujetos de interés e imágenes claras que denotan la violencia con la que han actuado en contra de Carabineros de Chile", expresó la general Vásquez.

Asimismo, se confirmó que hay otras tres personas detenidas en el asentamiento irregular del cerro Centinela, las tres asociadas a la Ley Anti-Barricadas. Cabe recordar que este lunes hubo otros tres detenidos: uno justamente por instalar elementos en el camino y otras dos mujeres que conducían una camioneta robada y cargada con neumátios, los que presumiblemente se utilizarían para incendiar barricadas.

PURANOTICIA