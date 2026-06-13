Confirman que osamenta hallada en playa de Santo Domingo corresponde a joven estudiante desaparecido en abril de 2025

Después de más de un año de incertidumbre y una intensa búsqueda, la familia de Bastián Edgardo Careaga Briceño finalmente obtuvo la respuesta que llevaba meses esperando: los exámenes del Servicio Médico Legal (SML) confirmaron que la osamenta hallada en agosto de 2025 en la playa Marbella de Santo Domingo corresponde al joven estudiante de 30 años que se encontraba desaparecido desde abril del mismo año.

El hallazgo se produjo cuando pescadores deportivos encontraron una zapatilla con restos humanos en el sector costero comunal. Tras meses de peritajes y análisis genéticos, se estableció de manera concluyente la identidad de la víctima.

La confirmación puso fin a una larga espera para sus familiares, quienes durante más de 14 meses impulsaron campañas de búsqueda y recorrieron distintos lugares con la esperanza de encontrar alguna pista sobre el paradero del hombre de 30 años.

Según expresó su padre, Alfredo Valenzuela, el principal anhelo de la familia es poder despedir a Bastián y darle una sepultura digna. Junto con agradecer el apoyo recibido este tiempo, el padre destacó la solidaridad de voluntarios, organizaciones y todas las personas que colaboraron en las labores de búsqueda desde los primeros días de la desaparición.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades a fortalecer y agilizar los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas, planteando la necesidad de que los operativos se activen de manera inmediata para aumentar las posibilidades de obtener resultados oportunos en este tipo de casos.

La desaparición de Bastián Careaga había generado preocupación en la provincia de San Antonio y especialmente en la comuna de Santo Domingo, donde fue visto por última vez en abril de 2025. Con la confirmación de su identidad, la familia podrá finalmente cerrar una dolorosa etapa marcada por la incertidumbre y la espera.

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