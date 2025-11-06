Confirman muerte de Luis Felipe Correa, estudiante de la Universidad de Chile desaparecido desde agosto en Viña del Mar

Luego que en el pasado mes de agosto se le perdiera completamente el rastro en el marco de un viaje a Viña del Mar, finalmente se confirmó el deceso del estudiante universitario Luis Felipe Correa Gutiérrez, oriundo de San Bernardo.

La noticia fue confirmada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, plantel donde el joven de 25 años cursaba la carrera de Sociología.

"La Facultad de Ciencias Sociales expresa sus sinceras condolencias por el fallecimiento de Luis Felipe Correa Gutiérrez, estudiante de Sociología de nuestra comunidad", indicaron a través de un comunicado compartido en redes sociales.

De igual forma, en el escueto documento de dos párrafos también plantearon que "lamentamos profundamente esta pérdida y acompañamos a la familia, amigas, amigos y seres queridos en este difícil momento".

Cabe recordar que Luis salió de su casa en San Bernardo el pasado 21 de agosto, con la intención de reunirse con una amiga en Viña del Mar. De hecho, su última ubicación lo situó en la intersección de avenida Perú con calle 6 Norte, en el borde costero.

Desde ese momento no se supo más del joven, por lo que tanto su familia como amigos y compañeros de universidad viajaron a la Ciudad Jardín a ayudar en su búsqueda, acciones que no tuvieron ningún resultado positivo hasta este miércoles.

Las causas del fallecimiento del estudiante universitario están siendo investigadas por la Fiscalía, mientras la familia y su círculo cercano piden que a la brevedad se esclarezcan los hechos ocurridos hace ya casi dos meses y medio en Viña del Mar.

