Confirman fallecimiento de Penélope Knuth, primera viola de la Orquesta de Cámara de Chile tras accidente en Valparaíso

La noche de este sábado, un bus de la empresa Yanguas que venía bajando después del concierto en la Universidad Técnica Federico Santa María, desbarrancó en el sector del Cerro Barón en Valparaíso, específicamente en el sector de Diego Portales a la altura del Condominio Esmeralda, el que transportaba a 45 músicos de la Orquesta de Cámara de Chile, donde una mujer resultó fallecida, y otros 4 integrantes se mantienen heridos de gravedad.

El accidente se registró producto de una mala maniobra del chofer, lo que terminó con el bus precipitándose hacia el estacionamiento del condominio parque Gran Barón, movilizando así a la totalidad de las compañías de rescate del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.

Minutos más tarde, se confirmó que la persona fallecida correspondía a Penélope Knuth, primera viola de la Orquesta de Cámara de Chile, agrupación a la que perteneció por más de 30 años. De origen estadounidense y radicada hace muchos años en el país, Penélope construyó una trayectoria ligada a la interpretación musical y a la difusión de la música nacional.

Knuth era oriunda de Nueva York y se desempeñaba como profesora asociada de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Su carrera estuvo estrechamente vinculada a la orquesta, donde mantuvo durante décadas su compromiso con el trabajo artístico de la agrupación.

Tras confirmarse su fallecimiento, el Ministerio de las Culturas destacó su aporte al ámbito cultural chileno y el legado que deja entre sus compañeros y quienes compartieron con ella su trayectoria.

“Durante más de 30 años, Penélope dedicó su talento y compromiso a la Orquesta de Cámara de Chile, dejando una huella invaluable en la música nacional”, señaló la institución en su mensaje de despedida.

PURANOTICIA