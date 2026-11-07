Confirman entrega de cuerpos este domingo tras fatal accidente en Ruta de la Fruta

Durante este domingo se concretaría la entrega de los cuerpos de las personas fallecidas en el trágico accidente registrado en la Ruta de la Fruta, en la comuna de Santo Domingo. Así lo aseguraron las autoridades de la Región de Valparaíso, quienes informaron que se reforzaron los procedimientos del Servicio Médico Legal (SML) para agilizar la identificación de las víctimas y permitir que sus familiares puedan recibirlas durante la jornada.

El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, confirmó que el Gobierno ha mantenido contacto directo con las familias afectadas, a quienes se les han explicado los trámites y procedimientos que deben desarrollarse tras el accidente.

En ese contexto, la autoridad regional fue enfática al señalar que “todos los cuerpos serán entregados este domingo”.

El anuncio se produce luego de la colisión ocurrida durante la mañana de este sábado en la Ruta de la Fruta, que dejó 11 personas fallecidas, todas adultas, y otras 15 lesionadas, según el balance entregado por las autoridades.

Entre los heridos se encuentran cuatro menores de edad, mientras que cuatro de las personas lesionadas permanecen en estado de gravedad.

Ante la magnitud de la tragedia, los organismos públicos han coordinado distintas acciones para facilitar los procedimientos posteriores al fallecimiento de las víctimas, poniendo especial atención en la entrega de información y el acompañamiento a sus familiares.

SML REFUERZA PERITAJES PARA ENTREGA DE CUERPOS

La seremi de Salud de Valparaíso, Mariol Luan, explicó que se implementó un protocolo especial destinado a acelerar los procesos de identificación de las personas fallecidas.

Para ello, los procedimientos médico-legales se están realizando simultáneamente en las comunas de San Antonio, Valparaíso y Quillota, con el propósito de completar las diligencias necesarias en el menor tiempo posible.

Según indicó la autoridad sanitaria, el objetivo es “poder tener a la brevedad identificadas a las personas, entregarles la información a los familiares y poder disponer de la entrega de los cuerpos mañana durante el día”.

Por su parte, el Servicio Médico Legal confirmó que las víctimas fueron distribuidas entre distintas dependencias del organismo para desarrollar los exámenes correspondientes.

“Las personas fallecidas fueron ingresadas a las sedes de Valparaíso, San Antonio y Quillota, para la realización de los procedimientos médico-legales correspondientes”, informó la institución mediante un comunicado.

El organismo también detalló que se adoptaron medidas extraordinarias para responder a la emergencia y facilitar la entrega de los fallecidos a sus seres queridos.

“Para atender esta emergencia, el SML reforzó sus capacidades técnicas y administrativas con el fin de agilizar los peritajes y facilitar la entrega de los fallecidos a sus familiares”, agregaron en el escrito.

De esta manera, las autoridades esperan que los procedimientos de identificación puedan completarse oportunamente y que durante este domingo las familias reciban los cuerpos de las víctimas, tal como fue anunciado por el delegado presidencial.

Mientras tanto, los organismos involucrados continúan coordinando las gestiones necesarias para concretar la entrega y orientar a los familiares respecto de los trámites correspondientes.

PURANOTICIA