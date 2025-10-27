Confirman detención del principal sospechoso de brutal crimen con arma blanca en La Calera: mantenía antecedentes policiales

Detectives de la Brigada de Homicidios Valparaíso de la Policía de Investigaciones (PDI), confirmaron la detención del principal sospechoso del brutal crimen registrado durante el fin de semana recién pasado en la población Pablo Neruda 2 de la comuna de La Calera.

Se trata de un hombre chileno de 40 años, por su responsabilidad como autor material del crimen con arma cortante, ocurrido la noche del sabado.

La investigación se inició tras la instrucción del Ministerio Público, que solicitó la concurrencia de los equipos especializados de la PDI hasta el Hospital Local de La Calera, donde ingresó la víctima, un hombre chileno de 45 años, con tres heridas corto penetrantes en la región torácica posterior, producto de las cuales falleció en el recinto de salud.

Posteriormente, los oficiales de la brigada especializada de la PDI, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional, se trasladaron hasta el sitio del suceso en el sector de la población Pablo Neruda, donde realizaron un exhaustivo trabajo científico-técnico, que incluyó el levantamiento de evidencias hematológicas y balísticas, entrevistas a testigos y análisis de cámaras de seguridad, con el fin de establecer la dinámica de los hechos.

Gracias a las diligencias investigativas, se logró identificar y aprehender al autor del homicidio, que mantenía antecedentes policiales por lesiones, robo y microtráfico, quien será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de La Calera, para su respectiva formalización.

Cabe recordar que el fiscal César Astudillo explicó sobre el crimen que se trató de "dos personas de sexo masculino tuvieron una discusión, en medio de la cual uno de ellos, premunido de un arma blanca tipo cuchillo, efectuó sendas heridas en el cuerpo de la víctima, quien fue trasladado hasta el hospital local, donde finalmente falleció".

(Imagen referencial)

PURANOTICIA