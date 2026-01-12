Conexión de Av. Blanca Estela con Camino Internacional entra en etapa decisiva en Concón

La obra de conexión de la Av. Blanca Estela con el Camino Internacional de Concón ha obtenido todos los permisos correspondientes y continúa avanzando a paso firme.

Así lo dio a conocer el alcalde Freddy Ramírez, quien destacó que se trata de una de las obras más importantes y esperadas por los vecinos de esta comuna.

"Según lo que ha informado la empresa Reconsa, ya se han obtenido todos los permisos correspondientes. Estos permisos fueron gestionados junto al Municipio de Concon para dar viabilidad a este importante enlace", sostuvo la autoridad.

La iniciativa contempla una inversión superior a $6.000 millones y busca mejorar la conectividad y la seguridad vial del sector sur de esta comuna.

"La obra de conexión de Blanca Estela con el Camino Internacional es una obra que ha sido esperada durante mucho tiempo por todos los conconinos", recordó el jefe comunal, quien también se refirió a los próximos pasos del proyecto.

"Lo que viene ahora, por supuesto, es la licitación de la apertura de Blanca Estela, y luego, el diseño y construcción de este enlace en altura", sostuvo.

Finalmente expuso que "esto representa un importante logro para descongestionar la rotonda de Concón y, por supuesto, dar mejores condiciones al flujo de tránsito"

